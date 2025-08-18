Новый класс лекарств: теперь даже устойчивые инфекции можно победить

С каждым годом бактерии, вирусы и раковые клетки становятся всё умнее. Они быстро адаптируются, меняя свои структуры, и сводят на нет действие лекарств. Но исследователи из Института общей и неорганической химии РАН предложили революционный подход, который может переломить ситуацию.

В чём суть метода?

В основе — необычные неорганические и металлокомплексные соединения с трёхмерной полиэдрической архитектурой. В отличие от традиционных препаратов, они действуют не на поверхность клетки, а проникают внутрь, нарушая её внутренние механизмы.

"Обычные лекарства атакуют мишени на поверхности клеток, что провоцирует мутации и развитие устойчивости", — объясняет профессор Ян Волошин, заведующий лабораторией нанобиоматериалов.

Почему это важно?

Новые соединения:

работают сразу на нескольких внутриклеточных уровнях.

блокируют способность патогенов закрепляться в организме.

затрудняют адаптацию, предотвращая резистентность.

Учёные уверены: этот принцип ляжет в основу препаратов будущего, способных побеждать даже самые агрессивные инфекции и опухоли.