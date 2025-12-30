Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:18

Цены на жизненно важные лекарства в 2025 году выросли, но не сорвались в инфляционную пропасть: цифры удивили

Росздравнадзор зафиксировал рост цен на ЖНВЛП на 4,2% за 11 месяцев — ТАСС

Рост цен на жизненно важные лекарства в 2025 году оказался заметным, но всё же слабее общей инфляционной динамики. По данным мониторинга, подорожание затронуло препараты из перечня ЖНВЛП, однако происходило умеренными темпами и в ряде месяцев почти остановилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росздравнадзора Анну Самойлову.

Как изменились цены на препараты из перечня ЖНВЛП

По словам Анны Самойловой, Росздравнадзор фиксирует рост розничных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В ноябре 2025 года в амбулаторном сегменте цены на ЖНВЛП увеличились всего на 0,1%. Такой показатель указывает на слабую ценовую динамику в конце осени и отсутствие резких скачков в рознице.

За 11 месяцев 2025 года рост оказался более заметным, но всё же ограниченным. По данным мониторинга, цены на препараты перечня ЖНВЛП повысились на 4,2%. В Росздравнадзоре подчеркнули, что этот уровень ниже официального уровня инфляции, что позволяет говорить о сравнительно сдержанном удорожании регулируемой группы лекарств.

Почему дорожают лекарства вне перечня

Анна Самойлова отдельно пояснила ситуацию с препаратами, которые не входят в перечень ЖНВЛП. По её словам, рост цен на отдельные позиции вне списка может быть связан с тем, что их стоимость определяется аптечными организациями самостоятельно. В этом сегменте отсутствует механизм регулирования, который действует для жизненно важных препаратов.

"Рост цен на отдельные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, может быть связан с тем, что цены на них определяются аптечными организациями самостоятельно", — сказала глава Росздравнадзора Анна Самойлова.

Какие факторы влияют на стоимость в аптеках

В Росздравнадзоре отмечают, что при формировании цены на лекарства вне перечня аптечные организации учитывают целый ряд факторов. Среди них — затраты на закупку, доставку и хранение препаратов. Кроме того, на цену может влиять сезонность спроса, поскольку в разные периоды года увеличивается потребность в отдельных категориях лекарств.

Ещё одним существенным элементом Самойлова назвала особенности логистических цепочек. Нагрузка на транспортировку, изменение маршрутов поставок и условия хранения могут отражаться на итоговой стоимости препаратов. В результате отдельные позиции могут дорожать быстрее, чем лекарства из перечня ЖНВЛП, даже при умеренной общей динамике цен.

