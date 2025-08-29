Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 2:11

Привычные витамины и БАДы обернулись угрозой за рулём — мало кто ожидал

Врачи предупреждают: валериана, пустырник и БАДы могут стать причиной лишения водительских прав

В России готовятся ввести новый термин — "лекарственное опьянение". Поправки в КоАП, которые Госдума уже приняла в первом чтении, расширят список причин для лишения водительских прав. Теперь к алкоголю и наркотикам добавятся препараты и даже некоторые добавки, способные снижать внимание и скорость реакции.

Эксперты предупреждают: в зону риска попадут не только лекарства, но и вполне привычные "натуральные" средства — от травяных настоек до популярных БАДов.

Опасные травы и настойки

Среди растений, которые считаются безобидными, есть немало тех, что влияют на нервную систему.

  • Валериана, пустырник, хмель, пассифлора, мята — замедляют реакции, вызывают сонливость.
  • Мелисса и мята в больших дозах способны сделать человека вялым и рассеянным.
  • Хмель усиливает эффект других успокоительных.

"Важно знать, что седативный эффект может сохраняться до 8-10 часов, особенно если препарат принимается на ночь. Это значит, что даже утренняя поездка после вечерней дозы может сопровождаться сниженной концентрацией и замедленной реакцией", — пояснила невролог, глава врачебной комиссии автотранспортного предприятия Ольга Самойлова.

В противоположном ряду — женьшень, элеутерококк и родиола. Они стимулируют мозг, но нередко вызывают перевозбуждение, скачки давления и бессонницу. Медики предупреждают: сочетать такие добавки с кофе или энергетиками крайне опасно — можно столкнуться с раздражительностью и даже агрессией.

БАДы: скрытая угроза за рулём

Биологически активные добавки сегодня принимают миллионы людей, часто без назначения врача. Но даже витамины способны сыграть злую шутку.

  • L-карнитин, кофеин, гуарана, мате дают кратковременный прилив сил, за которым нередко следует резкий упадок.
  • Мелатонин, используемый при нарушениях сна, вызывает сонливость в течение нескольких часов после приёма.
  • Ашваганда помогает справляться со стрессом, но у некоторых людей провоцирует заторможенность.
  • Даже "безобидные" Омега-3 или рыбий жир в больших дозах снижают давление и вызывают головокружение.

"С осторожностью надо принимать препараты, которые, как заявлено, мягко повышают бодрость. Эффект таких добавок кратковременный, после чего наступает спад", — отмечает Самойлова.

Опасные сочетания

Не меньшую угрозу таит комбинация БАДов с алкоголем и лекарствами.

  • Седативные травы и добавки усиливают действие спиртного и снотворных.
  • Аминокислоты и нейромедиаторы (например, триптофан или 5-HTP) могут дать парадоксальный эффект в сочетании с антидепрессантами — тревожность и проблемы с координацией.
  • Женьшень, родиола и энергетические добавки опасно комбинировать со стимуляторами: это грозит тахикардией и вспышками агрессии.

"Опасность в том, что опыты по взаимодействию БАДов с другими препаратами чаще всего не проводились. Поэтому эффект может быть непредсказуемым", — предупреждает врач-нарколог Инсаф Латыпов.

Как избежать проблем

Врачи советуют внимательно читать инструкции и не назначать себе добавки самостоятельно. Основные правила:

  • не принимать новые препараты перед поездкой;
  • избегать стимуляторов и седативных средств за 6-12 часов до вождения;
  • учитывать индивидуальную реакцию организма и хронические болезни.

"Следите за реакцией организма: головокружение, слабость, бессонница, раздражительность — повод не садиться за руль", — подчёркивает Самойлова.

Главный вывод медиков прост: натуральность не равна безопасности. За рулём важнее всего внимание, скорость реакции и ясность ума.

