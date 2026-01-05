Принимают годами — а печень не выдерживает: привычные лекарства оказались опаснее, чем думали

Некоторые привычные лекарства, применяемые годами, могут представлять серьёзную угрозу для одного из ключевых органов человека. Международное исследование показало, что даже препараты из стандартных клинических протоколов при определённых условиях способны привести к тяжёлым поражениям печени и экстренной госпитализации пациентов. Об этом сообщает издание "Pro Город Пермь".

Препараты с повышенным риском для печени

Международная группа исследователей выявила 17 лекарственных средств, приём которых связан с серьёзными нарушениями функции печени, включая развитие острой печёночной недостаточности. По данным авторов работы, использование этих препаратов стало причиной 1 739 госпитализаций. Речь идёт не о редких или экспериментальных лекарствах, а о средствах, широко применяемых в медицинской практике.

В перечень вошёл, в частности, метронидазол, который назначается при бактериальных инфекциях, а также ставудин, используемый при лечении вирусных заболеваний. Эти препараты нередко принимаются длительными курсами, что повышает нагрузку на печень и требует регулярного врачебного контроля.

Онкология, психиатрия и туберкулёз

Отдельную группу риска составляют противоопухолевые препараты — эрлотиниб, талидомид и леналидомид. Их применение связано с высокой метаболической нагрузкой на организм, а любые отклонения в дозировке могут привести к тяжёлым осложнениям. Исследователи подчёркивают, что такие лекарства должны назначаться и применяться исключительно под постоянным наблюдением специалистов.

В список также включены хлорпромазин, используемый в психиатрической практике, и изониазид, который является одним из базовых препаратов для лечения туберкулёза. Эти средства применяются в официальной медицине десятилетиями, однако при неправильном приёме они могут спровоцировать токсическое поражение печени.

Почему важен медицинский контроль

Авторы исследования отмечают, что ключевым фактором риска остаётся самостоятельный приём лекарств, превышение дозировок и отсутствие регулярного наблюдения у врача. Даже разрешённые препараты при нарушении схемы лечения могут привести к необратимым последствиям для здоровья.

По данным клиники Майо, печень особенно уязвима к лекарственным средствам, которые метаболизируются именно в этом органе. При подозрении на токсическое поражение специалисты рекомендуют немедленно прекратить приём препарата и пройти биохимическое обследование, чтобы оценить степень повреждения и предотвратить развитие осложнений.