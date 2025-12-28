Самолечение может стоить жизни: почему в Госдуме решили бороться с рекламой лекарств

В России снова обсуждают ужесточение правил продвижения лекарств: в Госдуме предлагают запретить телевизионную рекламу безрецептурных препаратов, чтобы снизить уровень самолечения. Об этом сообщает ТАСС: с инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, объяснив, что реклама формирует у людей ложное ощущение простого решения проблемы и может приводить к запущенным заболеваниям.

Почему хотят убрать рекламу безрецептурных препаратов

Леонов заявил, что телевизионная реклама безрецептурных лекарств должна быть запрещена, поскольку побуждает людей лечиться самостоятельно и откладывать визит к врачу. По его словам, рекламные сообщения часто построены так, будто любой симптом можно "снять таблеткой", не выясняя причины. Это, по мнению депутата, создает опасную привычку игнорировать первичные признаки болезни.

"Потому что в рекламе говорят: "Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова" или "перестанешь кашлять". А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова. Но реклама говорит, что это возможно всё решить. А в итоге заболевание, которое только начинается, перерастает в хроническое, а потом, не дай бог, еще ведет к серьезным последствиям", — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Депутат подчеркнул, что симптом — это не диагноз, а попытка "заглушить" проблему препаратами может дать ложное чувство контроля. В результате человек может упустить время, когда болезнь можно было остановить на ранней стадии. Леонов считает, что именно такая логика делает рекламу опасной, даже если речь идет о средствах, доступных без рецепта.

Критика чат-ботов и "диагноза по интернету"

Помимо телевизионной рекламы, Леонов высказался и о цифровых практиках, связанных с самолечением. Он выступил против использования чат-ботов с искусственным интеллектом для постановки диагноза или поиска методов лечения в интернете. По его мнению, попытка получить медицинские решения из цифровых подсказок увеличивает риск ошибок и подменяет профессиональную консультацию.

Таким образом, инициатива направлена шире, чем только на рекламу: речь идет о борьбе с моделями поведения, когда человек выбирает терапию самостоятельно, не обращаясь к врачу. Леонов фактически предлагает сократить влияние инструментов, которые формируют у граждан иллюзию, что медицинская помощь может быть заменена подсказкой или роликом.

Что предлагает депутат вместо самолечения

Леонов призвал россиян отказаться от самолечения и обращаться к специалистам. Он подчеркнул, что при симптомах важно не искать быстрые решения, а выяснять причины состояния у врача. В этом контексте запрет рекламы рассматривается как способ уменьшить поток "простых рецептов", которые подталкивают людей лечиться без диагностики.

Также депутат отметил, что в России необходимо повышать доступность и качество оказания медицинской помощи. Этот тезис звучит как связка к инициативе: если государство требует от граждан чаще обращаться к врачам, то сама система должна обеспечивать такую возможность. В итоге обсуждение рекламы выходит за рамки маркетинга и затрагивает более широкий вопрос — как снизить риски самолечения и вовремя приводить пациентов к профессиональной помощи.