Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лекарства
Лекарства
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:57

Самолечение может стоить жизни: почему в Госдуме решили бороться с рекламой лекарств

Госдума предлагает запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ — Леонов

В России снова обсуждают ужесточение правил продвижения лекарств: в Госдуме предлагают запретить телевизионную рекламу безрецептурных препаратов, чтобы снизить уровень самолечения. Об этом сообщает ТАСС: с инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, объяснив, что реклама формирует у людей ложное ощущение простого решения проблемы и может приводить к запущенным заболеваниям.

Почему хотят убрать рекламу безрецептурных препаратов

Леонов заявил, что телевизионная реклама безрецептурных лекарств должна быть запрещена, поскольку побуждает людей лечиться самостоятельно и откладывать визит к врачу. По его словам, рекламные сообщения часто построены так, будто любой симптом можно "снять таблеткой", не выясняя причины. Это, по мнению депутата, создает опасную привычку игнорировать первичные признаки болезни.

"Потому что в рекламе говорят: "Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова" или "перестанешь кашлять". А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова. Но реклама говорит, что это возможно всё решить. А в итоге заболевание, которое только начинается, перерастает в хроническое, а потом, не дай бог, еще ведет к серьезным последствиям", — цитирует ТАСС главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Депутат подчеркнул, что симптом — это не диагноз, а попытка "заглушить" проблему препаратами может дать ложное чувство контроля. В результате человек может упустить время, когда болезнь можно было остановить на ранней стадии. Леонов считает, что именно такая логика делает рекламу опасной, даже если речь идет о средствах, доступных без рецепта.

Критика чат-ботов и "диагноза по интернету"

Помимо телевизионной рекламы, Леонов высказался и о цифровых практиках, связанных с самолечением. Он выступил против использования чат-ботов с искусственным интеллектом для постановки диагноза или поиска методов лечения в интернете. По его мнению, попытка получить медицинские решения из цифровых подсказок увеличивает риск ошибок и подменяет профессиональную консультацию.

Таким образом, инициатива направлена шире, чем только на рекламу: речь идет о борьбе с моделями поведения, когда человек выбирает терапию самостоятельно, не обращаясь к врачу. Леонов фактически предлагает сократить влияние инструментов, которые формируют у граждан иллюзию, что медицинская помощь может быть заменена подсказкой или роликом.

Что предлагает депутат вместо самолечения

Леонов призвал россиян отказаться от самолечения и обращаться к специалистам. Он подчеркнул, что при симптомах важно не искать быстрые решения, а выяснять причины состояния у врача. В этом контексте запрет рекламы рассматривается как способ уменьшить поток "простых рецептов", которые подталкивают людей лечиться без диагностики.

Также депутат отметил, что в России необходимо повышать доступность и качество оказания медицинской помощи. Этот тезис звучит как связка к инициативе: если государство требует от граждан чаще обращаться к врачам, то сама система должна обеспечивать такую возможность. В итоге обсуждение рекламы выходит за рамки маркетинга и затрагивает более широкий вопрос — как снизить риски самолечения и вовремя приводить пациентов к профессиональной помощи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жительница Дальнего Востока выиграла 31,5 млн рублей в лотерее Супер 8 — РИА Новости сегодня в 3:42
Билеты, о которых забыли: один случай превратил жительницу Дальнего Востока в мультимиллионершу

Жительница Дальнего Востока выиграла более 31,5 млн рублей в лотерее, проверив билеты спустя время. Часть суммы она планирует направить на благотворительность.

Читать полностью » Правительство РФ запретило 14 новых синтетических наркотиков в 2025 году — ТАСС сегодня в 3:42
Дизайнерским веществам перекрыли кислород: правительство обновило наркотический перечень

В 2025 году правительство расширило списки запрещённых веществ: под ограничения попали новые наркотики, прекурсоры и опасный спортивный допинг.

Читать полностью » Рабочий день 30 декабря не сократят из-за статуса 31 декабря — Юлия Санина сегодня в 3:42
Ожидали короткий день — получили обычный: чем объясняется решение по 30 декабря

30 декабря не станет сокращённым рабочим днём, несмотря на выходной 31-го. Эксперт объяснила, как это связано с Трудовым кодексом.

Читать полностью » Вежливый отказ от приглашения сохраняет уважение — эксперт по этикету Екатерина Богачева вчера в 17:28
Отказ звучит вежливо — а отношения всё равно трещат: где совершается ошибка

Отказ от приглашения может прозвучать корректно и без обид. Эксперт по этикету объяснила, какие формулировки помогают сохранить уважение и отношения.

Читать полностью » Навык принятия комплиментов можно развить — психолог Ирина Бенетт вчера в 17:23
Комплимент звучит — а внутри неловко: что на самом деле происходит в этот момент

Отрицание комплиментов может испортить общение и выдать неуверенность. Психолог объяснила, почему важно принимать похвалу спокойно и без оправданий.

Читать полностью » Юрист Ирина Сивакова назвала январь невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году — PrimaMedia вчера в 16:39
Выбрали не тот месяц: отпуск в праздники приносит неприятный финансовый итог

Юрист объяснила, какие месяцы 2026 года окажутся самыми невыгодными для отпуска и когда отдых принесет больше отпускных.

Читать полностью » Дело Долиной не создаёт универсального механизма пересмотра — адвокат Людмила Айвар вчера в 16:18
Суды не переписывают прошлое: почему вернуть жильё задним числом почти невозможно

Дело Долиной не открыло путь к массовому возврату жилья. Юрист объяснила, почему процессуальные сроки важнее громких судебных решений.

Читать полностью » Продажи новогоднего декора в России выросли на 45% за сезон — Mash вчера в 16:17
Новый год без ожидания: статистика показала, как меняется ритм праздника

Продажи новогодних товаров в России выросли почти наполовину: россияне начали готовиться к празднику ещё осенью, а живые ёлки стали хитом сезона.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Зарплату рабочим УАЗа проиндексировали на 10 процентов — Ширинов
Авто и мото
На Lada Vesta установили шестиступенчатую АКПП Aisin TF-70SC — RG Technologies
ДФО
Метель оставила 5,5 тысяч жителей Камчатки без электричества — 360
Происшествия
В Нигерии мужчина погиб после интимной близости с несколькими женами — Dailypost.ng
Туризм
Россияне чаще бронируют отели за рубежом на новогодние каникулы — Островок
Происшествия
В Испании трое мужчин ворвались к победителю лотереи и пытали его — Mirror.
Красота и здоровье
Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online
Мир
Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet