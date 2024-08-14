В Ингушетии из-за засухи и высоких температур погибло более трети посевов и пострадали фермеры

В Ингушетии из-за засухи и высоких температур погибло 38% посевов на территории более 26 тыс. гектаров, что нанесло урон в размере приблизительно 376 млн рублей. Более 200 фермеров обратились за помощью.
Глава региона Махмуд-Али Калиматов рассказал о возможном введении режима ЧС в некоторых районах и городах, подчеркнув стратегическую важность сельского хозяйства для продовольственной безопасности.
В регионе также действует особый противопожарный режим, сообщает ТАСС.
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Саммит НАТО соберется в Чехии для обсуждения военной помощи Украине
Военный комитет НАТО запланировал встречу на уровне начальников генеральных штабов, которая пройдет в Праге с 13 по 15 сентября. Одним из ключевых вопросов на повестке станет реализация решений, принятых на саммите в США, в частности, обсуждение создания специального командования для координации военной помощи и подготовки украинских военных. Эту информацию распространила пресс-служба альянса.
Президент США объявил о планах на пенсию
Президент США Джо Байден с юмором заявил, что планирует стать блогером после выхода на пенсию. Во время встречи с блогерами он выразил желание присоединиться к их сфере деятельности, отметив, что эта индустрия привлекает больше людей, чем любая другая. Байден также добавил, что у него есть нужные контакты и что он привел блогеров в Белый дом с целью найти себе новое занятие.
В Новгороде планируется строительство Центра имени Валентина Янина: волонтеры приглашаются на раскопки
Новгородский музей-заповедник приглашает всех желающих принять участие в раскопках на Троицком раскопе до конца сезона 2024 года.
Диетолог Редина: людям, страдающим от сахарного диабета не стоит употреблять мед
Диетолог Ольга Редина предостерегла от употребления меда определенными группами людей. В частности, это касается тех, кто страдает сахарным диабетом, так как мед может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови.