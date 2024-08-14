В Ингушетии из-за засухи и высоких температур погибло более трети посевов и пострадали фермеры

Предполагаемая сумма ущерба от засухи в Ингушетии составила почти 376 млн рублей

В Ингушетии из-за засухи и высоких температур погибло 38% посевов на территории более 26 тыс. гектаров, что нанесло урон в размере приблизительно 376 млн рублей. Более 200 фермеров обратились за помощью.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов рассказал о возможном введении режима ЧС в некоторых районах и городах, подчеркнув стратегическую важность сельского хозяйства для продовольственной безопасности.

В регионе также действует особый противопожарный режим, сообщает ТАСС.

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