Оленья муха крупным планом
Оленья муха крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:53

Дремлющая, но бдительная: как мозг мухи находит баланс между сном и опасностью

Drosophila: мозг мухи создает окна пробуждения, оставаясь бдительным

Учёные из Института нейрофизиологии Шарите в Берлине провели исследование, которое проливает свет на то, как мозг даже у таких маленьких существ, как плодовая муха (Drosophila), способен одновременно отдыхать и оставаться готовым к реагированию на внешние угрозы.

Результаты этого исследования, опубликованные в престижном журнале Nature, демонстрируют, что принципы функционирования мозга во время сна универсальны и могут иметь важное значение для понимания процессов у человека.

Сон как активный процесс фильтрации стимулов

Во время сна мозг мухи проявляет характерные для многих животных медленные синхронные электрические волны, известные как медленные волны. Эти волны играют ключевую роль в связывании визуальных стимулов с областями мозга, отвечающими за ориентацию и навигацию.

В то же время активируются две противоположные сети: одна отвечает за стимулирование реакции на внешние раздражители, а другая — за их подавление. Когда обе сети активны одновременно, преобладает ингибирующая сеть, которая блокирует обработку визуальных сигналов и способствует поддержанию состояния сна у мухи.

Доктор Давиде Раккуглиа, ведущий автор исследования, отметил: "Если обе сети активны одновременно, ингибирующая сеть побеждает, и обработка стимулов блокируется". Это означает, что мозг насекомого создает своего рода фильтр, который снижает чувствительность к внешним раздражителям во время сна. Такой механизм позволяет мухе отдыхать и одновременно оставаться бдительной к потенциальной опасности.

Появление "окон" пробуждения

Одним из ключевых открытий стало обнаружение ритмических колебаний напряжения нейронов примерно раз в секунду. В моменты высокого напряжения возникают так называемые "окна" — кратковременные периоды, когда сильные визуальные сигналы могут преодолеть ингибирующую сеть и вызвать реакцию у мухи.

Доктор Ракель Суарес-Гримальт объяснила: "Сильные сигналы могут пройти через подавляющую сеть и заставить муху отреагировать. Мозг мух тонко регулирует активирующие и ингибирующие сети во время сна. Этот фильтр эффективно подавляет слабые раздражители, позволяя при этом сильным сигналам достигать сознания".

Эти "окна" подобны тому механизму пробуждения у человека: даже находясь в состоянии сна, человек может проснуться от громкого звука или яркого света, но не реагирует на слабые раздражители. Такой баланс между отдыхом и бдительностью обеспечивает выживание и эффективность функционирования организма.

Значение для нейронауки

Исследование показывает, что сон — это не пассивный процесс отключения мозга от внешнего мира. Наоборот, он представляет собой активную работу по фильтрации информации. Понимание того, как насекомые балансируют между состоянием отдыха и готовностью реагировать на опасность, может помочь ученым понять аналогичные механизмы у человека.

Медленные волны, наблюдаемые у мух во время сна, также характерны для человеческого сна. Возможно, мозг человека использует схожие стратегии для сочетания восстановления сил с возможностью быстро реагировать на опасность или важные сигналы извне. Это открытие подчеркивает универсальность принципов работы мозга при различных видах деятельности и уровнях сложности нервной системы.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что у млекопитающих во время быстрого сна (REM-сна) также происходит активное подавление внешних стимулов для защиты процесса восстановления организма.
2. Ученые обнаружили у некоторых видов рыб способность просыпаться и реагировать на опасность даже во время глубокого сна благодаря особым ритмическим колебаниям мозга.
3. В 2019 году было установлено, что у людей фазы медленных волн связаны с укреплением памяти и обучением — это подтверждает важность этих процессов не только для отдыха.

Это исследование из Германии подтверждает гипотезу о том, что сон — это сложный и активный процесс регулировки восприятия окружающей среды. Мозг даже у таких простых организмов как Drosophila способен тонко балансировать между состоянием отдыха и бдительности благодаря ритмическим колебаниям нейронного напряжения и механизмам фильтрации стимулов.

Понимание этих процессов важно не только для науки о поведении насекомых или животных в целом, но и для более глубокого осмысления механизмов человеческого сна. Возможно, в будущем эти знания помогут разработать новые методы лечения нарушений сна или повысить эффективность восстановления организма после стрессовых ситуаций.

