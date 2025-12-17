Новые преступные схемы: как дропперство уничтожает финансовую систему России

По словам Андрея Лугового, первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и замруководителя фракции ЛДПР, в России более 2 млн человек задействованы в так называемом дропперстве, и эта проблема не уменьшилась. В интервью ТАСС депутат выразил сомнение относительно заявлений о снижении числа дропов, утверждая, что ситуация остается катастрофической.

Масштабы дропперства

Андрей Луговой подчеркнул, что 30% всех дропов — это граждане соседних стран, особенно из Средней Азии. Эти люди, по его словам, часто прибегают к так называемым "самолетным турам": прилетая в Россию, они открывают банковские счета, передают свои банковские карты и затем покидают страну. Такой механизм позволяет преступникам использовать "дропов" для незаконных операций без постоянного нахождения на территории России.

Депутат отметил, что чаще всего дропами становятся обычные люди, в том числе безработные, студенты и работники, которые "вне здравого смысла" пытаются заработать деньги. Однако они становятся инструментами преступных структур, таких как организаторы нелегального бизнеса, террористы, экстремисты и наркоторговцы, а также те, кто занимается финансированием иноагентов и незаконными криптооперациями.

Проблемы и меры борьбы

Луговой также подчеркнул, что дропперство — это не просто мелкие преступления, а серьезная угроза национальной безопасности. Он отметил, что преступники, действующие через эту систему, постоянно адаптируются, изменяя свои методы, чтобы избегать ограничений, устанавливаемых государством и банковской системой. В этом контексте, по мнению депутата, эффективная борьба с дропперством возможна только с помощью комплексного подхода, включающего работу законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, Росфинмониторинга и Центрального банка России.

По его словам, пока велась беседа, несколько миллионов рублей уже прошли через преступную систему дропов, которые использовались для финансирования наркотрафика, мошенничества или деятельности иноагентов. Луговой заключил, что без комплексного подхода в борьбе с этой угрозой ситуация только ухудшится.