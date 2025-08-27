Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Простая гантель превращает домашнюю тренировку в секретное оружие для тела

Тренер Каролина Араухо назвала 20-минутную дроп-сет тренировку для ягодиц с гантелями

А вы знали, что всего за 20 минут можно серьёзно прокачать ягодицы без сложных тренажёров? Всё, что потребуется, — это немного свободного места и пара гантелей разного веса. Секрет заключается в методике дроп-сетов: выполняете упражнение с тяжёлым весом до отказа, затем сразу переходите на более лёгкий вес и продолжаете движение. Такой подход даёт мышцам максимальную нагрузку и быстро приводит к результату.

Почему дроп-сеты работают

Главная особенность метода в том, что он позволяет проработать мышцы до предела, задействуя как быстрые, так и медленные мышечные волокна. Исследования показывают: дроп-сеты способствуют росту силы и объёма не хуже, чем традиционные тренировки, но при этом экономят время. Кроме того, метод помогает преодолеть тренировочное плато, когда прогресс замедляется.

Комплекс упражнений на ягодицы

Программа, разработанная тренером Каролиной Араухо (CPT, Нью-Йорк), рассчитана на людей разного уровня подготовки. В неё входят пять движений, каждое из которых выполняется по системе дроп-сетов.

Сумо-приседания с гантелями

Ноги шире бёдер, носки развёрнуты. Опускайтесь в присед, удерживая гантели между ногами, а затем выполняйте пульсирующие повторения без веса.

Румынская тяга на одной ноге

С гантелью в одной руке наклонитесь вперёд, отводя противоположную ногу назад. После основного подхода переходите к облегчённому варианту.

Гоблет-присед

Гантель удерживается у груди, спина прямая. После основного подхода выполняются повторения с пульсом в нижней точке.

Обратные выпады с гантелями

Шаг назад, корпус прямой, колени сгибаются под углом 90 градусов. Для разнообразия можно добавить подъём колена или прыжок.

Ягодичный мост с опорой на скамью

Гантель на бёдрах, плечи на лавке. После основного подхода — варианты с одной ногой.

Несколько интересных фактов

Ягодичные мышцы — одни из самых сильных в теле человека, они участвуют не только в движении, но и стабилизируют поясницу.
Сильные ягодицы снижают нагрузку на колени и помогают избежать травм во время бега.
В силовом спорте дроп-сеты используют даже профессиональные атлеты, чтобы увеличить выносливость и мышечный тонус.

Эта программа подойдёт тем, кто устал от скучных тренировок и хочет добавить вызова своему телу. Достаточно 20 минут, чтобы почувствовать жжение в мышцах и шагнуть к новым результатам.

