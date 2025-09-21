Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Дропсет как русская рулетка для мышц: кто рискнёт, тот растёт

Учёные о дропсетах: техника повышает метаболический стресс и вовлекает больше мышечных волокон

Дропсет — это техника, в которой вы выполняете упражнение до отказа с определённым весом, а затем снижаете нагрузку и продолжаете движение без отдыха. Чаще всего вес уменьшают на 20-25%, но диапазон может быть и шире.

Пример: вы приседаете со штангой в 80 кг, доходите до точки, когда больше не получается встать, затем убираете часть блинов и тут же продолжаете с весом 64 кг. Некоторые спортсмены повторяют процесс несколько раз, делая "лесенку" из 3-4 сбросов.

Главная идея дропсета — максимально утомить мышцы, задействовать больше волокон и создать дополнительный стресс для роста.

Почему дропсеты могут работать

Есть два основных механизма:

  1. Вовлечение большего числа волокон. При работе до отказа активируются самые "ленивые" и при этом самые перспективные для роста быстрые мышечные волокна II типа. Снижение веса даёт возможность продолжить нагрузку и добить их до предела.

  2. Метаболический стресс. Чем дольше мышцы находятся под нагрузкой, тем сильнее они испытывают дефицит кислорода. Это приводит к накоплению молочной кислоты и выбросу гормона роста.

Исследования показывают противоречивые результаты. В одних экспериментах дропсеты давали лучший прирост объёма бедра или трицепса по сравнению с классическими подходами, в других — разницы не находили.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите упражнение. Для начала лучше брать изолирующие движения: сгибания рук на бицепс, разгибания ног, разведение гантелей.

  2. Определите вес. Первый подход должен заканчиваться на грани возможного количества повторов.

  3. Снижайте нагрузку. Уберите 20-25% и сразу продолжайте. Если техника сильно страдает — лучше остановиться.

  4. Используйте дропсет в конце упражнения. Пусть он станет финальным аккордом для мышцы.

  5. Ограничивайте количество. Достаточно 1-2 дропсетов за тренировку, чтобы не перегрузить нервную систему.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: применять дропсеты в каждом упражнении.

  • Последствие: перетренированность, хроническая усталость, риск травмы.

  • Альтернатива: использовать метод 1-2 раза за занятие, как дополнение к базовой программе.

  • Ошибка: делать дропсеты с опасными многосуставными движениями (присед, жим лёжа) без страховки.

  • Последствие: потеря контроля и травмы.

  • Альтернатива: для этих упражнений используйте классические подходы, а дропсеты оставьте для безопасных тренажёров.

  • Ошибка: слишком резко снижать вес, например сразу на 50%.

  • Последствие: мышцы не успеют получить нужный объём нагрузки.

  • Альтернатива: уменьшайте вес постепенно, на 20-30%, сохраняя технику.

А что если…

  • у вас мало времени? Дропсеты как раз экономят минуты: один сет может заменить несколько классических подходов.
  • вы застопорились в росте? Чередуйте метод каждые несколько недель, чтобы организм не привыкал к одной нагрузке.
  • вы тренируетесь дома с гантелями? Достаточно просто быстро менять блины или брать гантели меньшего веса.

FAQ

Можно ли делать дропсеты новичкам?
Лучше нет. Сначала стоит освоить технику и научиться чувствовать мышцы.

Сколько стоит оборудование для дропсетов?
Минимальный набор — регулируемые гантели (от 5-10 тыс. руб.) или тренажёр в зале, где можно быстро менять вес.

Что лучше: суперсеты или дропсеты?
Суперсеты экономят время за счёт чередования упражнений, дропсеты — за счёт снижения веса без отдыха. Оба метода можно чередовать.

Мифы и правда

  • Миф: дропсеты гарантируют быстрый рост мышц.

  • Правда: эффект зависит от программы, питания и восстановления.

  • Миф: их можно делать на каждой тренировке.

  • Правда: метод эффективен лишь как дополнительный инструмент.

  • Миф: дропсеты опасны всегда.

  • Правда: риск минимален при изолирующих упражнениях и соблюдении техники.

3 интересных факта

  • Первые упоминания дропсетов встречаются ещё в бодибилдерских журналах середины XX века.
  • Метод особенно полюбился атлетам "золотой эры" бодибилдинга, когда главной целью был объём.
  • Сегодня дропсеты применяют не только культуристы, но и фитнес-любители для ускорения прогресса.

Исторический контекст

Методика пришла из классического бодибилдинга. В 1940-х и 1950-х спортсмены искали способы максимально утомить мышцы без сложных тренажёров. Дропсет стал одним из первых "интенсивных" приёмов. Позже её подхватили тренеры, а исследования 80-х годов подтвердили, что техника действительно повышает метаболический стресс и вовлекает больше волокон.

Сегодня дропсеты остаются популярным инструментом, особенно среди тех, кто хочет совместить интенсивность и экономию времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиологи: активация пресса в разминке улучшает технику базовых упражнений сегодня в 4:26

Самая коварная ошибка новичков в зале: кажется пустяком, а бьёт по результату

Узнайте, как правильно составить разминку перед силовой тренировкой, чтобы разогреть тело, активировать пресс и снизить риск травм.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как скорректировать фигуру разных типов тела сегодня в 4:10

Всего одна ошибка на тренировке — и тело перестаёт поддаваться коррекции

Узнайте, как подобрать тренировки для разных типов женской фигуры и избежать ошибок, которые мешают приблизиться к желаемому силуэту.

Читать полностью » Пятиминутная утренняя разминка сжигает до 40 калорий и улучшает кровообращение сегодня в 3:50

Секрет бодрости без кофе: простое движение, о котором забыли миллионы

Пять простых упражнений помогут проснуться быстрее кофе и подарят лёгкость телу. Узнайте, как сделать утро бодрым всего за несколько минут.

Читать полностью » Функциональные упражнения: чем тренировка с бозу отличается от работы с бодибаром сегодня в 3:22

Кажется игрушкой, а на деле проверяет каждую мышцу: что скрывает тренировка с бозу

Функциональные тренировки с бозу и бодибаром помогают развить баланс, силу и координацию. Узнайте, как построить занятие и избежать ошибок.

Читать полностью » Приседания в Смите: кому подходят и почему не заменяют свободную штангу сегодня в 3:10

Иллюзия контроля: почему фиксированный гриф работает против прогресса

Приседания в Смите кажутся простыми, но у этого тренажёра есть особенности. Разбираем технику, ошибки и мифы вокруг популярного упражнения.

Читать полностью » Врачи: ходьба на ягодицах подходит как разминка, но не заменяет кардио для похудения сегодня в 2:50

Упражнение из прошлого вернулось в тренды: работает ли оно на самом деле

Простое упражнение обещает чудесные результаты: похудение, красивую попу и избавление от целлюлита. Но стоит ли верить этим обещаниям?

Читать полностью » Подъём ног на турнике укрепляет нижний пресс и позвоночник — мнение тренеров сегодня в 2:33

Пресс из стали: упражнение, которое превращает корпус в броню

Подъём ног на турнике — проверенный способ прокачать пресс. Узнайте, какие варианты выбрать, чтобы быстрее увидеть результат.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: силовые тренировки с гирями ускоряют метаболизм и жиросжигание сегодня в 2:10

Главная ошибка с гирями: почему лёгкий вес превращает тренировку в пустую трату времени

Четыре упражнения с гирями помогут ускорить жиросжигание и добавить динамику в тренировки. Разбираем технику и советы по выполнению.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Врачи назвали сальмонеллу и листерию главными рисками в грязных мисках для питомцев
Авто и мото

МВД: утрата водительского удостоверения не влечёт штрафа, но ездить без документа запрещено
Наука

Эксперимент в Великобритании показал: чайные кусты развиваются в условиях Луны, марсианский грунт оказался токсичным
Садоводство

Чем полезна крапива на огороде: натуральное удобрение повышает урожайность и укрепляет растения без химии
Еда

Салат Царский с семгой и икрой включает креветки и картофель
Еда

Котлеты в духовке с мясным фаршем и болгарским перцем сохраняют сочность
Питомцы

Ветеринары: до 70% кошек пьют воду из унитаза или раковины из-за врождённых инстинктов
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка с гантелями для похудения и укрепления мышц ног
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet