Оперативно-специальный сбор с офицерами Сухопутных войск РФ на полигоне в Алабино
Оперативно-специальный сбор с офицерами Сухопутных войск РФ на полигоне в Алабино
© mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Спецоперация на Украине
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:29

Дроны стали слишком большими для скрытности: снайперы-разведчики быстро вычислили и уничтожили аппараты

Снайперы 51-й гвардейской армии уничтожили тяжёлые БПЛА ВСУ - Минобороны России

На линии боевого соприкосновения борьба с беспилотниками всё чаще становится вопросом секунд — и в этот раз ключевую роль сыграли снайперы. Об этом сообщили в Минобороны России, рассказав об уничтожении тяжёлых дронов ВСУ на красноармейском направлении в зоне СВО. В ведомстве подчеркнули, что такие цели требуют не только точной стрельбы, но и выстроенной системы наблюдения, чтобы не допустить повторных атак с воздуха.

Как были уничтожены тяжёлые беспилотники

По информации Минобороны, тяжёлые беспилотники формирований ВСУ были уничтожены в ходе боевого дежурства. Работу выполнили снайперы-разведчики 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр". В сообщении отмечается, что речь идёт о действиях непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Ведомство отдельно указало на характер задач, которые выполняются в таких условиях. Снайперы действуют не эпизодически, а в режиме постоянной готовности, отслеживая угрозы в воздухе и реагируя на появление беспилотников. Такой подход позволяет закрывать наиболее уязвимые участки и снижать риск ударов по подразделениям.

"Снайперы-разведчики 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства на линии боевого соприкосновения уничтожили тяжелые беспилотники формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", — говорится в сообщении Минобороны России.

Тактика малых групп и контроль воздушного пространства

В Минобороны уточнили, что бойцы выполняют задачи малыми группами. Внутри таких подразделений распределяются роли: работают снайперы-корректировщики, а также наблюдатели, которые следят за воздушным пространством. Это позволяет точнее определять цели и быстрее реагировать на их появление.

В ведомстве подчёркивают, что подобная тактика повышает эффективность борьбы с беспилотниками. Одновременно она влияет и на общую безопасность: наличие наблюдателей и корректировщиков снижает риск внезапной атаки и помогает действовать более скоординированно. По оценке Минобороны, такой формат работы также обеспечивает безопасность подразделений, которые продвигаются в глубину обороны ВСУ.

