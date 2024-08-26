Четыре человека получили травмы в результате использования ВСУ дронов "Бобёр"

Вооружённые силы Украины совершили атаку на Саратовскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов типа "Бобёр", сообщает Telegram-канал Mash. "Бобры" могут пролететь около 800 километров и развивать скорость до 150 км/ч.
Официального подтверждения использования этих беспилотников для атаки не поступало.
Беспилотники совершили атаку по жилым районам Саратова и Энгельса, в результате чего в столице региона четыре человека получили травмы. По информации Министерства обороны РФ, российские военные сбили в небе над областью 10 дронов.
Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь над территорией РФ было уничтожено 20 украинских беспилотников. Девять из них были сбиты над Саратовской областью, три — над Курской, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской, по одному — над Рязанской и Орловской.
Российские силы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность в отражении атаки БПЛА.
Фото: From Wikimedia Commons/ Міністерство оборони України (Creative Commons Attribution 4.0 International License)
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