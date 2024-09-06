Российские военные провели успешную операцию по уничтожению производственного комплекса в городе Павлограде, расположенном в Днепропетровской области. Как сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, на этом объекте производились реактивные беспилотные летательные аппараты.
Ранее в Павлограде были зафиксированы взрывы, после которых прозвучали сигналы воздушной тревоги. По словам Сергея Лебедева, российские военные нанесли удар по территории завода, который специализировался на производстве беспилотников с реактивными двигателями.
Это не первый случай, когда российская армия атакует объекты, связанные с производством беспилотников. Ранее Сергей Лебедев сообщал о том, что российские военные ударили по иностранным наемникам и военной технике ВСУ под Харьковом. Взрывы прогремели в Люботине — западном пригороде Харькова.
В ответ на атаки украинских войск по гражданским объектам, российская армия регулярно проводит точечные удары по позициям ВСУ, их технике и наемникам. Также под удары попадают объекты инфраструктуры, включая энергетические, оборонные, управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям. И это подтверждается тем, что российские военные тщательно выбирают цели для своих ударов, стремясь минимизировать вред гражданскому населению.
Фото: From Wikimedia Commons/ Mil.ru (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
Алиев: Азербайджан не станет поддерживать санкции против России
Азербайджан отказывается поддерживать санкции в отношении Российской Федерации (РФ). Такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев во время ответа на вопрос модератора Международного форума в городе Черноббио, Италия.
The Daily Telegraph согласно опросу впервые прогнозирует победу Камалы Харрис
Социологический опрос, проведённый газетой The Daily Telegraph, показал, что у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис высокие шансы на победу в предстоящих президентских выборах в США.
Священник Дмитрий Свечников заявил, что крестик темнее из-за нужды в духовном очищении
Уже давно верующих интересует вопрос о том, почему темнеет нательный крестик. Священники и учёные пытались найти ответ на этот вопрос, но их мнения расходятся.
Жена Игоря Стрелкова (Гиркина) опровергла информацию об его отправлении в зону СВО
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков, также известный как Игорь Гиркин, вскоре покинет колонию и отправится в зону специальной военной операции. Это стало возможным благодаря усилиям его адвокатов, которые добились замены лишения свободы на службу в армии.