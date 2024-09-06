Российские военные провели успешную операцию по уничтожению производственного комплекса в городе Павлограде, расположенном в Днепропетровской области. Как сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, на этом объекте производились реактивные беспилотные летательные аппараты.

Ранее в Павлограде были зафиксированы взрывы, после которых прозвучали сигналы воздушной тревоги. По словам Сергея Лебедева, российские военные нанесли удар по территории завода, который специализировался на производстве беспилотников с реактивными двигателями.

Это не первый случай, когда российская армия атакует объекты, связанные с производством беспилотников. Ранее Сергей Лебедев сообщал о том, что российские военные ударили по иностранным наемникам и военной технике ВСУ под Харьковом. Взрывы прогремели в Люботине — западном пригороде Харькова.

В ответ на атаки украинских войск по гражданским объектам, российская армия регулярно проводит точечные удары по позициям ВСУ, их технике и наемникам. Также под удары попадают объекты инфраструктуры, включая энергетические, оборонные, управления и связи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям. И это подтверждается тем, что российские военные тщательно выбирают цели для своих ударов, стремясь минимизировать вред гражданскому населению.

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