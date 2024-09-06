Подполье сообщает о нанесении удара ВС РФ по украинскому производству реактивных дронов

Российские военные нанесли удар по производственному комплексу в Павлограде Днепропетровской области. По словам координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, на этом объекте производятся реактивные дроны.
Ранее в Павлограде также были слышны взрывы, сопровождавшиеся воздушной тревогой. Лебедев сообщил, что удар был нанесён по территории завода, который занимается производством беспилотников с реактивными двигателями.
Это не первый случай, когда российская армия наносит удары по объектам, связанным с производством беспилотников. Ранее Сергей Лебедев заявлял о том, что были нанесены удары по иностранным наемникам и военной технике ВСУ под Харьковом. Взрывы прогремели в Люботине — западном пригороде Харькова.
В ответ на атаки украинских войск по гражданским объектам российская армия регулярно наносит точечные удары по позициям ВСУ, их технике и наемникам, а также по инфраструктуре, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, неоднократно подчёркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Фото: From Wikimedia Commons/ This file is lacking author information. (public domain)
The Daily Telegraph согласно опросу впервые прогнозирует победу Камалы Харрис
Социологический опрос, проведённый газетой The Daily Telegraph, показал, что у кандидата от Демократической партии Камалы Харрис высокие шансы на победу в предстоящих президентских выборах в США.
Ереван и Тбилиси подписали декларацию СЕ за ордер МУС на "арест" Путина
Армения и Грузия подписали декларацию Совета Европы, поддержав ордер МУС на "арест" президента Владимира Путина. Документ опубликован на сайте Совета Европы. Согласно заявлению пресс-службы, в декларации содержатся принципы "решения важнейших вопросов правосудия", связанных с СВО.
Тарасов и Костенко купили новый особняк: "Делай с ним что хочешь"
Футболист Дмитрий Тарасов купил новый дом и привёл к нему жену Анастасию Костенко с завязанными глазами.
Мария Погребняк благополучно родила четвёртого ребёнка
Мария Погребняк поделилась радостью с подписчиками. У блогера родился четвёртый ребёнок.