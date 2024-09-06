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ВС РФ нанести удар по украинскому производству реактивных дронов в Павлограде
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Подполье сообщает о нанесении удара ВС РФ по украинскому производству реактивных дронов

ВС РФ нанести удар по украинскому производству реактивных дронов в Павлограде

Российские военные нанесли удар по производственному комплексу в Павлограде Днепропетровской области. По словам координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, на этом объекте производятся реактивные дроны.

Ранее в Павлограде также были слышны взрывы, сопровождавшиеся воздушной тревогой. Лебедев сообщил, что удар был нанесён по территории завода, который занимается производством беспилотников с реактивными двигателями.

Это не первый случай, когда российская армия наносит удары по объектам, связанным с производством беспилотников. Ранее Сергей Лебедев заявлял о том, что были нанесены удары по иностранным наемникам и военной технике ВСУ под Харьковом. Взрывы прогремели в Люботине — западном пригороде Харькова.

В ответ на атаки украинских войск по гражданским объектам российская армия регулярно наносит точечные удары по позициям ВСУ, их технике и наемникам, а также по инфраструктуре, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, неоднократно подчёркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Фото: From Wikimedia Commons/ This file is lacking author information. (public domain)

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