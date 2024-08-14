Российские компании протестировали беспилотники в новой области применения

В Карелии компания "Геоскан" совместно с ФГБУ "Национальный парк "Ладожские шхеры" провела 11 тестовых полетов беспилотников для исследования их возможного применения на особо охраняемых территориях. Проверки включали контроль за местонахождением туристических групп, обнаружение людей, проведение поисковых работ, мониторинг пожарной безопасности и оповещение населения о возможных угрозах.
Беспилотные технологии могут повысить эффективность управления защищенными зонами, особенно в условиях сложной местности, как в "Ладожских шхерах". Разрабатывается проект "Цифровое рабочее место государственного инспектора", который включает использование беспилотников для мониторинга экологической и пожарной обстановки и контроля за маршрутами туристов, сообщает ТАСС.
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