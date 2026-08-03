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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:13

Дроны заметят то, что не видят камеры: водителей готовят к штрафам с воздуха

Контроль за выездом на встречную полосу и соблюдением правил маневрирования в горах может стать основной задачей беспилотников, однако массовое внедрение дронов-инспекторов потребует серьезной корректировки законодательства, пояснил NewsInfo.Ru юрист, медиатор и эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык. По его словам, использование летательных аппаратов для фиксации скоростного режима пока остается под вопросом из-за технических сложностей калибровки оборудования в движении.

Ранее операторы систем фотовидеофиксации обратились в правительство с инициативой разрешить использование дронов для автоматического выявления нарушений. В настоящее время материалы с воздуха требуют личного присутствия инспектора для остановки нарушителя и составления протокола. Авторы обращения предлагают наделить беспилотники правом работать в автоматическом режиме, чтобы владельцы машин получали постановления по почте, как это происходит в случае с обычными комплексами.

Капштык отметил, что фиксация выезда на встречную полосу с помощью авиации — это логичный шаг для снижения аварийности. При этом эксперт указал на необходимость государственного контроля над парком таких устройств, чтобы избежать передачи функций надзора частным подрядчикам. В юридическом сообществе подчеркивают, что реформа дорожного контроля должна исключить коммерческую заинтересованность при рассылке штрафов.

"Применение дронов должно быть основано на технической совместимости с действующими системами. Важно создать государственный реестр таких аппаратов и исключить передачу этих полномочий частным подрядчикам. Контроль должен оставаться за государством — за сотрудниками ГАИ или центрами организации дорожного движения", — отметил он.

Специалист также выразил сомнение в эффективности контроля скорости с воздуха. Поскольку дрон сам перемещается в пространстве, точность измерения параметров других транспортных средств может быть искажена. В этой связи водителям стоит помнить, что существующая инновационная оптика камер на стационарных постах уже обладает предельной чувствительностью, тогда как авиационные аналоги еще требуют длительного тестирования.

Помимо фиксации опасных маневров, беспилотники могут использоваться для мониторинга состояния инфраструктуры — мостов, эстакад и путепроводов. Капштык предположил, что системы мониторинга могли бы интегрироваться с сервисами контроля большегрузов. Такое решение позволит следить за соблюдением режима труда и отдыха водителей, что особенно важно, когда дистанционный контроль на магистралях становится основным инструментом надзора.

"Инициатива заслуживает внимания, однако пока она сырая и недостаточно проработана. Было бы разумно сначала провести пилотный проект. Дроны могли бы применяться для фиксации несанкционированной парковки, но при этом следует учитывать форс-мажорные обстоятельства, например, неисправность автомобиля", — пояснил эксперт.

Отдельным пунктом в дискуссии стоит вопрос ответственности при падении аппарата. По мнению юриста, любая техническая неисправность или ошибка оператора, приведшая к повреждению имущества граждан, должна компенсироваться эксплуатирующей организацией.

Даже в ситуациях, когда вынужденная остановка на трассе кажется нарушением, закон защищает права автомобилистов, а в случае инцидента с дроном будет оформляться стандартный протокол о причинении ущерба. Появление летающих инспекторов потребует от государства четких регламентов и полной прозрачности процессов.

"В случае неисправности дрона, разрядки батареи или другой нештатной ситуации владелец или эксплуатирующая организация несет полную материальную ответственность за любой ущерб здоровью и имуществу граждан. Факт происшествия фиксируется соответствующим протоколом", — заключил Капштык.

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Проверено экспертом: Автоэксперт Дмитрий Сафронов, Автоюрист Сергей Герасимов
Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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