Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дрон
Дрон
© https://commons.wikimedia.org by jeisblack is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Грязи — конец, людям — безопасность: как в Сингапуре приручили дронов

В Сингапуре тестируют дронов для мойки окон на высотных зданиях

В Сингапуре продолжают внедрять инновации, способные изменить привычные городские процессы. На этот раз внимание привлекла новая технология мойки окон с помощью беспилотников, о которой рассказала политик Сан Сюэлин в своих социальных сетях.

Когда дроны заменяют мойщиков окон

Мытьё фасадов высотных зданий всегда считалось одной из самых рискованных профессий. Рабочие, подвешенные на люльках на десятках метров над землёй, ежедневно сталкиваются с опасностью падения и погодными рисками. Теперь эту задачу планируют передать автоматизированным дронам, способным безопасно и эффективно очищать окна небоскрёбов.

"В этот процесс входят различные этапы, связанные с использованием водяного давления и растворителей", — пояснила Сан Сюэлин.

По словам политика, технология уже проходит полевые испытания на фасадах жилых зданий. Перед массовым внедрением власти намерены оценить экономическую эффективность, экологичность растворов и удовлетворённость жителей.

Как это работает

Беспилотники, используемые в проекте, оснащены:

  • системой распыления под высоким давлением;

  • резервуарами с водой и чистящими средствами;

  • камерами и датчиками для точного позиционирования;

  • программным обеспечением, которое корректирует маршрут в реальном времени, избегая столкновений с выступами и балконами.

После мойки дроны автоматически возвращаются на базу для дозаправки и подзарядки аккумуляторов. Оператор контролирует процесс с земли, получая изображение в режиме реального времени.

Почему Сингапур делает ставку на дроны

Город-государство уже давно считается лидером в области умных технологий и автоматизации городских служб. В условиях плотной застройки и ограниченного числа рабочих ресурсов беспилотные системы становятся логичным решением.

Технология также решает социальную задачу — снижает риск для людей, занятых в опасных профессиях. Кроме того, дроны позволяют экономить воду и моющие средства за счёт точного дозирования, что делает процесс более экологичным.

Сравнение технологий мойки фасадов

Метод Преимущества Недостатки
Люльки с рабочими Контроль качества вручную Высокий риск травм, зависимость от погоды
Роботизированные мойщики на рельсах Автоматизация, точность Сложная установка, высокая стоимость
Дроны для мойки окон Безопасность, мобильность, экономия ресурсов Требуют точного управления и контроля ветра

Этапы внедрения инновации

  1. Тестирование прототипов на фасадах жилых комплексов.

  2. Сбор отзывов жителей и анализ визуального качества очистки.

  3. Подсчёт эксплуатационных расходов и сравнение с традиционными методами.

  4. Регистрация патентов и стандартов безопасности для полётов в городской черте.

  5. Массовое внедрение в компаниях по обслуживанию зданий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать стандартные дроны без адаптации под влажные условия.
Последствие: Быстрый износ оборудования и короткий срок службы.
Альтернатива: Специализированные модели с влагозащитой и системой стабилизации давления.

Ошибка: Пренебречь тестами на устойчивость к ветру.
Последствие: Сбои в полёте и повреждение окон.
Альтернатива: Использование гиростабилизированных моделей с датчиками ветровых потоков.

А что если дроны станут частью городского сервиса?

Эксперты отмечают, что такая технология может стать частью комплексной системы "умного города". В будущем дроны смогут не только мыть окна, но и проверять состояние фасадов, искать трещины, проводить антисептическую обработку или помогать в уборке высотных конструкций.

Сингапур рассматривает проект как шаг к созданию автоматизированной инфраструктуры обслуживания зданий, где человек будет выполнять функции контролёра и инженера, а не рисковать жизнью.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Повышение безопасности и снижение числа несчастных случаев Ограничения при сильном ветре и осадках
Экономия воды и моющих средств Необходимость высокоточных датчиков
Возможность круглосуточной работы Высокая стоимость на начальном этапе
Экологичность и автоматизация Требуется специальное обучение операторов

FAQ

Кто разрабатывает технологию?
— Проект реализуется сингапурскими инженерами при поддержке государственных структур и частных компаний, занимающихся сервисом высотных зданий.

Насколько дроны безопасны для жителей?
— Полёты проходят в соответствии с национальными авиационными стандартами. Дроны оснащены системами предотвращения столкновений и аварийной посадки.

Сколько стоит обслуживание одного здания?
— По предварительным оценкам, стоимость на 30-40% ниже традиционной мойки с люльками.

Мифы и правда

Миф: Дроны не смогут эффективно смывать грязь.
Правда: Современные системы высокого давления и растворители обеспечивают качество не хуже ручной очистки.

Миф: Это временная "игрушка" для демонстрации технологий.
Правда: Сингапур планирует внедрить систему на постоянной основе для муниципальных и частных объектов.

Миф: Управление дроном требует отдельного пилота для каждого устройства.
Правда: Оператор может контролировать несколько дронов одновременно с помощью централизованного ПО.

Исторический контекст

Сингапур давно делает ставку на роботизацию городской среды. В стране уже тестируются дроны для доставки медикаментов, мониторинга трафика и контроля за строительными площадками. Новый проект с мойкой окон — логичное продолжение этого курса, направленного на повышение эффективности и безопасности труда.

3 интересных факта

  1. Один дрон способен очистить фасад здания площадью более 400 м² за один вылет.

  2. Используемые растворы биоразлагаемы и не вредят окружающей среде.

  3. Дроны оборудованы датчиками расстояния, которые позволяют точно следовать контуру здания с погрешностью менее 5 см.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

У iPhone 17 Pro и Pro Max оранжевая рамка становится розовой — жалобы пользователей сегодня в 10:17
Сюрприз от солнца: iPhone 17 Pro выгорает до неузнаваемости — и это не баг

Оранжевые iPhone 17 Pro начали розоветь под солнцем. Пользователи спорят: это дефект покрытия или редкий эффект, который со временем сделает смартфон коллекционной редкостью.

Читать полностью » Учёные из KIT показали, что Wi-Fi может сегодня в 9:17
Никаких камер — только сигнал: как Wi-Fi научился следить за вами в темноте

Учёные из KIT показали, что Wi-Fi может «видеть» людей без камер и микрофонов. Технология определяет позы и движения по отражённым сигналам, но несёт риски для приватности.

Читать полностью » Новый процессор Apple M5 ускоряет работу ИИ в два раза и повышает графику на 30% сегодня в 8:36
MacBook стал нейросетью: чип M5 открыл новую эру для искусственного интеллекта

Apple представила новый чип M5 с 30% ростом графической мощности и встроенными нейроускорителями в каждом ядре. Теперь устройства обрабатывают ИИ локально — без облака.

Читать полностью » Google усилила защиту Android: блокировка фишинговых ссылок и проверка контактов сегодня в 7:37
QR-код против обмана: Google научила телефон распознавать фальшивых собеседников

Google добавила в «Сообщения» защиту от мошенников и новые способы восстановления аккаунта. Теперь Android блокирует фишинговые ссылки и проверяет контакты по QR-коду.

Читать полностью » Учёные Google показали, что модели ИИ переоценивают сложность задач сегодня в 6:33
ИИ слишком умный? Google выяснила, что нейросети тратят тысячи токенов зря

Исследование Google показало: языковые модели слишком долго «размышляют», расходуя ресурсы впустую. Новый инструмент TRACE помогает понять, как ИИ думает — и как заставить его делать это короче.

Читать полностью » Сооснователь Reddit предложил создать интернет с сегодня в 5:38
Чаты против нейросетей: кто вернёт душу цифровому миру

Алексис Оганян заявил, что интернет потерял человечность и «стал мёртвым». Почему он видит будущее в живом контенте и приватных чатах — разбираем подробно.

Читать полностью » Правительство Японии предупредило OpenAI о нарушениях авторских прав из-за модели Sora 2 сегодня в 4:48
Аниме против ИИ: Япония встала на защиту своих героев от нейросети

Япония обратилась к OpenAI с предупреждением о нарушении авторских прав из-за видео, созданных Sora 2 с персонажами аниме и манги. Что требует Токио и как ответит компания — читайте в нашем материале.

Читать полностью » OpenAI запустит проект Stargate с энергопотреблением уровня 20 ядерных реакторов сегодня в 3:37
Цифровой "атомный реактор": как OpenAI строит самый амбициозный ИИ-проект в истории

OpenAI намерена привлечь $1 трлн для проекта Stargate — инфраструктуры, которая изменит рынок искусственного интеллекта. Как компания собирается реализовать эту идею — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Агроном Людмила Шубина рассказала, какие овощи можно выращивать дома зимой
Наука
Сравнение каменных орудий показало независимое развитие технологий в Европе и на Ближнем Востоке
Красота и здоровье
Учёные: после 40 лет количество вкусовых рецепторов снижается почти на шестую часть
Садоводство
Морковь, хрен и топинамбур способны перезимовать в земле
Наука
В древнем городе Турции нашли 6 стертых арамейских надписей возрастом 3000 лет
Спорт и фитнес
Men Today: силовые тренировки после 40 помогают поддерживать тестостерон и метаболизм
Туризм
В России появится новый визовый центр Японии — оформление документов ускорят до 5 дней
Авто и мото
Xpeng назначила Лю Сяньмина руководителем отдела автономного вождения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet