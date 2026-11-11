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Группа дронов в полете
Группа дронов в полете
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 21:20

Масштаб потерь на передовой превысил критическую отметку: эксперты оценили угрозу будущим армиям

Бывший директор ЦРУ, отставной генерал Сухопутных войск США Дэвид Петреус заявил, что ход боевых действий на Украине уже определяют беспилотники. По его словам, на них приходится более 90% потерь российской стороны. При этом ни одна армия стран НАТО, включая американскую, пока не начала перестраиваться под такие войны, считает Петреус.

Выступая 16 октября в Вашингтоне на мероприятии Ассоциации производителей первичного алюминия США, генерал отметил, что масштаб применения дронов часто недооценивают: по его оценке, каждая из сторон ежедневно использует около 10 000 беспилотников. "Танки там больше не выживают", — сказал Петреус, назвав происходящее "войной беспилотников".

Опыт Украины

Для Украины беспилотники, в том числе ударные, стали основой стратегии ведения военных действий. В 2024 году Владимир Зеленский подписал указ о создании отдельного рода войск — Сил беспилотных систем, а Министерство обороны Украины неоднократно называло разработку автономного оружия приоритетом.

По мнению Петреуса, для остального мира Украина стала "окном в будущее" и предупреждением о том, чем грозит неготовность к новым формам войны. Он считает, что США нужна новая концепция ведения войны, которая затронет структуру войск, подготовку, закупки, кадровую политику и инфраструктуру. Значительную часть традиционной пилотируемой техники, по его словам, следует заменить более дешёвыми и многочисленными беспилотниками.

Что делают в Вашингтоне

Петреус назвал "похвальными" шаги, которые Вашингтон уже предпринимает в этом направлении. В частности, Пентагон недавно объявил о создании нового командования автономных боевых действий: каждый вид вооружённых сил должен будет сформировать в его составе свои подразделения. Однако, подчеркнул генерал, мало просто создать новые структуры — нужна настоящая перестройка всей военной системы.

Производство

Петреус указал на необходимость создать крупные производственные мощности, способные быстро обновлять продукцию: программное обеспечение — еженедельно, аппаратную часть — раз в несколько недель. Такой темп, по его словам, диктуют постоянно меняющаяся тактика и активные нововведения российской стороны.

В июле Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина планирует выпустить до 20 млн беспилотников. Главными препятствиями остаются нехватка подготовленных операторов и проблемы с закупкой ряда комплектующих: оптики, гироскопов, бесколлекторных двигателей и оптоволокна.

Запасы перехватчиков

Отвечая на вопрос, не помешает ли конфликт с Ираном помогать Киеву, Петреус отверг мнение, что возможности Вашингтона исчерпаны. Он признал, что США израсходовали "значительное количество" ракет-перехватчиков и перебросить их теперь сложнее. По ранее опубликованной оценке Бюджетного управления Конгресса США, запасы некоторых средств противоракетной обороны сократились на половину — две трети.

"Мы можем помогать украинцам любым способом, если решим это делать. Это вопрос политических решений", — заключил генерал.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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