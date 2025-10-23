Дроны учат пахать: в сёлах появляются пилоты будущего

Беспилотники уже давно перестали быть просто игрушками для энтузиастов — сегодня они становятся ключевым инструментом в сельском хозяйстве. В Пензенской области стартовала профессиональная программа обучения, в рамках которой ветераны СВО и сотрудники крупных агрохолдингов осваивают управление беспилотными авиационными системами.

Программа реализуется по федеральному проекту "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почему это направление так важно

Организаторы образовательного курса отмечают, что дроны открывают новые возможности для повышения эффективности работы в агросфере. Эти технологии помогают:

контролировать состояние посевов;

выявлять очаги заболеваний и вредителей;

отслеживать влажность почвы и уровень питательных веществ;

проводить аэрофотосъёмку и создавать карты полей.

Такие решения позволяют аграриям получать точные данные о состоянии земель и инфраструктуры, что напрямую влияет на урожайность и рентабельность производства.

Технологии, которые меняют подход к работе

Современные беспилотные системы становятся не просто помощниками, а полноценными участниками производственного процесса. Именно поэтому обучение специалистов в этой области рассматривается как стратегически важная задача.

"Реализация данной программы способствует повышению квалификации трудовых ресурсов, содействует занятости населения и стимулирует внедрение инновационных технологий в агропромышленный комплекс Пензенской области", — подчеркнул директор Центра опережающей профессиональной подготовки Павел Желтов.

Финальный этап — документ государственного образца

После завершения курса все слушатели получат свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с присвоением третьего квалификационного разряда. Это не просто сертификат, а официальный документ, подтверждающий профессиональную подготовку и открывающий новые карьерные возможности.