Не геройствуйте и не снимайте на телефон: как спастись при объявлении "беспилотной опасности"
Представьте, вы замечаете в небе странный объект — гудящий, мигающий и движущийся непонятным образом. В таких ситуациях важно не паниковать, а действовать чётко и по инструкции. Именно для этого антитеррористическая комиссия Свердловской области подготовила детальный план действий на случай объявления режима "Беспилотная опасность".
Первое — покинуть опасную зону
Главное правило — сохранить жизнь и не приближаться к источнику угрозы. Власти региона рекомендуют немедленно покинуть район, где был замечен беспилотник, и сообщить об этом по телефону "112".
"Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий — спрячьтесь за деревьями или в кустарнике", — пояснили представители комиссии.
Как сообщить о беспилотнике
При звонке оператору необходимо предоставить как можно больше конкретных данных:
-
ФИО - представьтесь полностью;
-
Местоположение - где именно вы видели дрон (адрес, ориентир, объект на местности);
-
Описание поведения - завис ли беспилотник на месте или продолжает полёт;
-
Внешний вид - форма, силуэт, наличие мигающих огней;
-
Высота полёта - обычно от 30 до 100 метров;
-
Звук - напоминает ли он жужжание, шум газонокосилки или мопеда.
Эти сведения помогут экстренным службам быстрее определить тип беспилотника и оценить уровень угрозы.
Альтернатива звонку — приложение "Радар.НФ"
Если нет возможности позвонить, информацию можно передать через мобильное приложение "Радар.НФ". Все данные автоматически поступают в экстренные службы, где сигнал проверяют и при необходимости принимают оперативные меры.
