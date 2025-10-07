Не геройствуйте и не снимайте на телефон: как спастись при объявлении "беспилотной опасности"

Представьте, вы замечаете в небе странный объект — гудящий, мигающий и движущийся непонятным образом. В таких ситуациях важно не паниковать, а действовать чётко и по инструкции. Именно для этого антитеррористическая комиссия Свердловской области подготовила детальный план действий на случай объявления режима "Беспилотная опасность".

Первое — покинуть опасную зону

Главное правило — сохранить жизнь и не приближаться к источнику угрозы. Власти региона рекомендуют немедленно покинуть район, где был замечен беспилотник, и сообщить об этом по телефону "112".

"Если БПЛА находится рядом, спрячьтесь в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале, в убежище. При отсутствии зданий — спрячьтесь за деревьями или в кустарнике", — пояснили представители комиссии.

Как сообщить о беспилотнике

При звонке оператору необходимо предоставить как можно больше конкретных данных:

ФИО - представьтесь полностью;

Местоположение - где именно вы видели дрон (адрес, ориентир, объект на местности);

Описание поведения - завис ли беспилотник на месте или продолжает полёт;

Внешний вид - форма, силуэт, наличие мигающих огней;

Высота полёта - обычно от 30 до 100 метров;

Звук - напоминает ли он жужжание, шум газонокосилки или мопеда.

Эти сведения помогут экстренным службам быстрее определить тип беспилотника и оценить уровень угрозы.

Альтернатива звонку — приложение "Радар.НФ"

Если нет возможности позвонить, информацию можно передать через мобильное приложение "Радар.НФ". Все данные автоматически поступают в экстренные службы, где сигнал проверяют и при необходимости принимают оперативные меры.