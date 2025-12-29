Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by NOAA is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:26

Неопознанные БПЛА над военными объектами: власти Германии признали неудобную правду

Доказательств участия России в запусках дронов над ФРГ нет — Хольгер Мюнх

В Германии продолжают фиксировать полёты неопознанных беспилотников, однако прямых доказательств их связи с Россией у правоохранительных органов нет. Несмотря на повышенное внимание к таким инцидентам, официальные структуры призывают воздерживаться от поспешных выводов. Об этом заявил глава федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх в интервью изданию Tagesspiegel.

Позиция уголовной полиции ФРГ

По словам руководителя BKA, на данный момент у ведомства отсутствуют подтверждённые данные, указывающие на систематические запуски беспилотников над Германией со стороны российского государства. При этом немецкие правоохранительные органы действительно фиксируют полёты дронов, которые выходят за рамки обычной любительской активности.

"На данный момент у нас нет доказательств того, что российское государство систематически запускает беспилотники над территорией Германии", — сказал глава федерального ведомства уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх.

Масштабы проблемы и сложности расследований

Мюнх отметил, что установить операторов таких беспилотников удаётся крайне редко. По его словам, число выявленных нарушителей на данный момент не превышает двузначных значений, несмотря на значительное количество сообщений о подозрительных полётах.

Ранее глава BKA сообщал, что с начала 2025 года в Германии зафиксировали более тысячи сигналов о возможных нарушениях, связанных с беспилотниками. Чаще всего дроны замечали вблизи военных объектов и аэропортов, что усилило обеспокоенность властей вопросами безопасности.

Ответ властей и европейский контекст

В начале декабря МВД ФРГ объявило о создании нового подразделения федеральной полиции, специализирующегося на борьбе с неопознанными БПЛА. Позднее в Берлине также начал работу общегерманский центр по противодействию беспилотникам, призванный координировать усилия различных ведомств.

Ранее журнал Spiegel со ссылкой на данные BKA сообщал, что с начала года по середину октября было зарегистрировано около 850 инцидентов пролёта подозрительных дронов над критической инфраструктурой страны. Аналогичные случаи отмечались и в других европейских государствах, включая Данию и Норвегию. В ряде эпизодов в СМИ появлялись заявления о возможной причастности России, однако официальных подтверждений этим версиям представлено не было.

