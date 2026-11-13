Беспилотник взялся следить за небом: первые полноценные испытания прошли в Южной Калифорнии

Компании General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) и Saab впервые полноценно испытали в полете систему дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) на беспилотной платформе. Испытания прошли в летно-испытательном центре GA-ASI Desert Horizon в Южной Калифорнии: в воздух поднялся БПЛА MQ-9B SkyGuardian с РЛС LoyalEye.

Систему проверяли в условиях, приближенных к реальным: комплекс должен был обнаруживать, сопровождать и классифицировать воздушные цели. Аппарат в такой конфигурации уже летал в мае, но тогда радиолокационный комплекс полностью не испытывали.

По словам руководителя направления систем наблюдения Saab Карла-Юхана Бергхольма, LoyalEye дополнит существующие самолеты ДРЛОиУ: беспилотник может дольше находиться в воздухе и применяться гибче. Система способна работать как самостоятельно, так и вместе с пилотируемыми машинами, например с GlobalEye на базе административных самолетов Bombardier Global 6000/6500.

Такая связка пилотируемых и беспилотных машин уже используется в морском патрулировании. Канада планирует применять доработанные MQ-9B (CQ-9B) вместе с патрульными самолетами P-8A Poseidon, а США и Австралия работают в паре P-8A и беспилотников Northrop Grumman MQ-4C Triton.