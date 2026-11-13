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беспилотник США MQ-9 Reaper
беспилотник США MQ-9 Reaper
© Wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper by Lt. Col. Leslie Pratt. is licensed under Авторство: Lt. Col. Leslie Pratt. MQ-9 Reaper UAV.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68095681
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 9:59

Беспилотник взялся следить за небом: первые полноценные испытания прошли в Южной Калифорнии

Компании General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) и Saab впервые полноценно испытали в полете систему дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) на беспилотной платформе. Испытания прошли в летно-испытательном центре GA-ASI Desert Horizon в Южной Калифорнии: в воздух поднялся БПЛА MQ-9B SkyGuardian с РЛС LoyalEye.

Систему проверяли в условиях, приближенных к реальным: комплекс должен был обнаруживать, сопровождать и классифицировать воздушные цели. Аппарат в такой конфигурации уже летал в мае, но тогда радиолокационный комплекс полностью не испытывали.

По словам руководителя направления систем наблюдения Saab Карла-Юхана Бергхольма, LoyalEye дополнит существующие самолеты ДРЛОиУ: беспилотник может дольше находиться в воздухе и применяться гибче. Система способна работать как самостоятельно, так и вместе с пилотируемыми машинами, например с GlobalEye на базе административных самолетов Bombardier Global 6000/6500.

Такая связка пилотируемых и беспилотных машин уже используется в морском патрулировании. Канада планирует применять доработанные MQ-9B (CQ-9B) вместе с патрульными самолетами P-8A Poseidon, а США и Австралия работают в паре P-8A и беспилотников Northrop Grumman MQ-4C Triton.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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