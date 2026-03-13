Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
© kremlin.ru by Кристина Кормилицына is licensed under Public domain
Главная / Мир
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 16:57

На территории Белоруссии зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата, приведшее к травмированию мирного жителя

Украинский БПЛА потерял управление и ударил по Беларуси: Лукашенко заявил о пострадавшей

На территории Белоруссии зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата, приведшее к травмированию мирного жителя. Об инциденте сообщил президент республики Александр Лукашенко. По официальным данным, аппарат имел отношение к украинской стороне, а сама ситуация не является единичным случаем. Пострадавшей женщине оказывается необходимая помощь, а государственные ведомства проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Детали падения аппарата

Инцидент произошел в последние дни, когда на белорусскую землю рухнул беспилотник, ставший источником угрозы для гражданского населения. В результате внезапного падения аппарата телесные повреждения получила женщина, находившаяся в зоне происшествия. Президент Лукашенко подтвердил факт случившегося в беседе с информационным агентством БелТА.

По словам главы государства, анализ обломков подтвердил происхождение техники.

"Вчера или позавчера беспилотник упал — ранило нашу женщину. Начали разбираться — украинский. И это не в первый раз", — уточнил белорусский лидер.

Власти страны продолжают прояснять детали произошедшего, чтобы оценить реальный масштаб угрозы.

Подобные события вызывают беспокойство у властей, учитывая регулярность появления неустановленных летательных объектов в приграничных зонах. Состояние пострадавшей женщины остается предметом внимания местных экстренных служб. Власти подчеркивают, что вопросы безопасности границ в текущих реалиях требуют оперативного реагирования.

Версия о техническом сбое

Несмотря на происхождение аппарата, официальный Минск не квалифицирует инцидент как прицельную атаку. Александр Лукашенко пояснил, что прямого удара по белорусской территории не планировалось. Аппарат утратил управление и отклонился от заданного курса из-за работы систем защиты.

Решающую роль в падении устройства сыграли средства радиоэлектронной борьбы. Под их воздействием электроника дрона была подавлена, что привело к потере навигации и неуправляемому полету. По оценке руководства республики, аппарат попросту "полетел не туда", оказавшись в зоне жилой застройки.

Подобные методы борьбы с беспилотниками доказали свою эффективность в нейтрализации угрозы в воздухе, но привели к неконтролируемым последствиям на земле. Технические системы безопасности, установленные для мониторинга воздушного пространства, продолжают отслеживать подобные перемещения. Аналитики указывают на сложность прогнозирования траектории дрона после воздействия систем подавления сигнала.

Предыдущие инциденты на границе

Случай с украинским дроном — не единственный инцидент с участием беспилотных аппаратов в Белоруссии за последнее время. В конце ноября аналогичное происшествие зафиксировали в городе Гродно, где на территорию города упал летательный аппарат. Тогда белорусский МИД выступил с официальными обвинениями в адрес Литвы.

Согласно версии белорусских дипломатов, дрон был запущен из Лаздийского района Литвы и должен был направиться в Польшу, однако отклонился от маршрута. Инцидент вызвал дипломатический скандал: в министерство был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас. Ему передали ноту протеста, связанную с нарушением государственной границы.

Минск охарактеризовал ситуацию как провокационный акт, затрагивающий интересы сразу нескольких государств — Белоруссии и Польши. Реакция на подобные полеты неизменно строится на жестких дипломатических требованиях о соблюдении пограничного режима. Власти республики продолжают настаивать на недопустимости использования воздушного пространства для подобных целей.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet