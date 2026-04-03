Нижний Новгород
© commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Марк Ульянов Опубликована 03.04.2026 в 14:11

Тишина после гула — в Нижнем Новгороде оценили масштаб ущерба: обломки БПЛА повредили дома

В Нижнем Новгороде 3 апреля зафиксированы последствия падения обломков беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента в нескольких частных владениях оказались повреждены жилые постройки и хозяйственные блоки. Об этом сообщает ИА "В городе N".

К счастью, отражение атаки дронов в Кстовском и Приокском районах прошло без физических жертв среди населения. По словам Юрия Шалабаева, критических разрушений инфраструктуры, препятствующих безопасному проживанию граждан, на текущий момент не выявлено.

"Повреждений инфраструктуры, которые делают невозможным проживание людей, не зафиксировано", — уточнил Юрий Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода уже отдал соответствующие распоряжения районным администрациям. Теперь профильные службы обязаны организовать прием заявлений от пострадавших граждан для оказания необходимой материальной поддержки. Глава города подчеркнул важность обеспечения максимально оперативной реакции на каждое обращение жителей.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

