Тишина после гула — в Нижнем Новгороде оценили масштаб ущерба: обломки БПЛА повредили дома

В Нижнем Новгороде 3 апреля зафиксированы последствия падения обломков беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента в нескольких частных владениях оказались повреждены жилые постройки и хозяйственные блоки. Об этом сообщает ИА "В городе N".

К счастью, отражение атаки дронов в Кстовском и Приокском районах прошло без физических жертв среди населения. По словам Юрия Шалабаева, критических разрушений инфраструктуры, препятствующих безопасному проживанию граждан, на текущий момент не выявлено.

"Повреждений инфраструктуры, которые делают невозможным проживание людей, не зафиксировано", — уточнил Юрий Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода уже отдал соответствующие распоряжения районным администрациям. Теперь профильные службы обязаны организовать прием заявлений от пострадавших граждан для оказания необходимой материальной поддержки. Глава города подчеркнул важность обеспечения максимально оперативной реакции на каждое обращение жителей.