Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Дроны идут — охрана стреляет: в Пензенской области учат сбивать угрозу с неба

В Пензенской области сотрудники охраны прошли обучение Росгвардии по борьбе с БПЛА

В Пензенской области региональное управление Росгвардии провело практические занятия для сотрудников охраны по противодействию БПЛА с применением автоматического оружия. Цель — повысить защищённость критически важных объектов и отработать реальные навыки.

Что делали на занятиях

  • отработали практические приёмы владения оружием;

  • разобрали тактику работы против дронов разных типов;

  • передали опыт, полученный военнослужащими и сотрудниками ведомства в зоне СВО;

  • проанализировали способы применения беспилотников противником и способы реагирования.

Ключевые практические задачи

"Охранников обучали правилам целеуказания, расчету упреждения при стрельбе по быстро перемещающимся воздушным целям, а также основам тактики ведения боя с дронами различного типа", — рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Почему это важно

Угроза атак БПЛА стала реальностью, и помимо теории важно дать охране конкретные навыки и понимание действий противника. Такие тренировки направлены не на эскалацию, а на повышение безопасности объектов и оперативности реакции в критических ситуациях.

Что остаётся за кадром

Тренировки затрагивают оперативные и тактические аспекты, поэтому подробности методик и тактик, используемых в занятиях, в открытых сообщениях не раскрываются. Главное — подготовленные люди и более высокий уровень защиты объектов.

