Дроны идут — охрана стреляет: в Пензенской области учат сбивать угрозу с неба
В Пензенской области региональное управление Росгвардии провело практические занятия для сотрудников охраны по противодействию БПЛА с применением автоматического оружия. Цель — повысить защищённость критически важных объектов и отработать реальные навыки.
Что делали на занятиях
-
отработали практические приёмы владения оружием;
-
разобрали тактику работы против дронов разных типов;
-
передали опыт, полученный военнослужащими и сотрудниками ведомства в зоне СВО;
-
проанализировали способы применения беспилотников противником и способы реагирования.
Ключевые практические задачи
"Охранников обучали правилам целеуказания, расчету упреждения при стрельбе по быстро перемещающимся воздушным целям, а также основам тактики ведения боя с дронами различного типа", — рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Почему это важно
Угроза атак БПЛА стала реальностью, и помимо теории важно дать охране конкретные навыки и понимание действий противника. Такие тренировки направлены не на эскалацию, а на повышение безопасности объектов и оперативности реакции в критических ситуациях.
Что остаётся за кадром
Тренировки затрагивают оперативные и тактические аспекты, поэтому подробности методик и тактик, используемых в занятиях, в открытых сообщениях не раскрываются. Главное — подготовленные люди и более высокий уровень защиты объектов.
