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Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:02

Раскрыты последствия массированной атаки БПЛА на Нижегородскую область

Системы противовоздушной обороны отразили массированный налет беспилотников на Нижегородскую область в ночь на 26 августа. Военные уничтожили более 40 летательных аппаратов, при этом среди населения пострадавших нет. В период атаки на территории региона объявляли режим воздушной опасности. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Падение фрагментов дронов привело к разрушениям на одном из промышленных объектов, также повреждены частные автомобили и несколько жилых зданий. Сейчас на местах происшествий работают экстренные службы, ликвидирующие материальный ущерб. Как рассказал глава региона Глеб Никитин, нижегородцы, чье имущество пострадало, получат необходимую помощь.

Из-за угрозы с воздуха временные меры безопасности вводились и в международном аэропорту Нижнего Новгорода. Ночью воздушная гавань приостанавливала прием и отправку рейсов. К настоящему моменту все ограничения в авиаузле полностью сняты, работа продолжается в штатном графике.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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