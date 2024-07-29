В воскресенье украинские войска при помощи беспилотника нанесли удар по жилому дому в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате атаки пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили власти города.

"28 июля 2024 года украинские националистические формирования атаковали при помощи дрона многоквартирный дом в центральной части города. В результате этого бесчеловечного акта пострадала пожилая женщина", — говорится в Телеграм-канале администрации Лисичанска.

Отмечается, что дрон ВСУ повредил балкон в квартире пострадавшей. Также ударом выбиты стёкла в нескольких подъездах.

Фото: commons. wikimedia.org/Азербайджан (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).