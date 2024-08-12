"Финист" стал новой разработкой российской НПЦАП

В научно-производственном центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (НПЦАП), принадлежащему Роскосмосу, специалисты разработали воздушный комплекс разведки "Финист", представленный на форуме "Армия-2024".

Как заявили представители компании, комплекс "Финист" основан на беспилотном летательном аппарате (БПЛА) типа "летающее крыло". В его состав входят: беспилотный летательный аппарат "Финист-1КР", оптико-электронная система с интегрированной видеокамерой видимого спектра и лазерным целеуказателем, а также тепловизионной ночной видеокамерой, наземная станция управления с защищенным планшетным персональным компьютером для управления БПЛА, защищенный планшетный персональный компьютер для управления целевой нагрузкой и комплект радиооборудования для передачи/приема телеметрии и видеосигнала, запуск через катапульты (эластичную и пневматическую) и набор аккумуляторных батарей и зарядных станций.

БПЛА, разработанный с использованием композитных материалов, имеет размах крыла 3,3 метра и максимальный взлетный вес до 15 килограммов с полезной нагрузкой в 3 килограмма. Он оснащен электрическим двигателем и литий-ионными аккумуляторными батареями. Этот беспилотник может использоваться в качестве разведывательного средства или корректировщика огня артиллерии на расстоянии до 60 километров. В варианте с ГОЭС и лазерным целеуказателем он способен обеспечивать лазерную подсветку целей. У этого аппарата скорость полета составляет от 60 до 120 километров в час, он может пролететь до 300 километров и находиться в полете до 4,5 часов.

БПЛА оснащен инерциальной навигационной системой с коррекцией по сигналам спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Запуск осуществляется с помощью резиновой катапульты. Комплекс "Финист" был представлен на форуме "Армия-2024" в рамках выставочной площадки "Роскосмоса". Форум "Армия-2024" проводится в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sgt. Garett Hernandez (public domain)