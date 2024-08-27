В Курской области ВС РФ сбили дрон, способный распылять химоружие

В Курской области российские войск сбили украинский беспилотник, который оснащен устройство для распыления химического оружия. Такой тип дронов был замечен впервые. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"В Курской области был сбит ранее незамеченный вид дронов ВСУ, предположительно предназначенный для распыления химического и биологического оружия", — говорится в публикации.

Отмечается, что гексагоптер даже не реагировал на средства радиоэлектронной борьбы. В связи с этим его пришлось подбить, но получилось это не с первого раза.

Чуть позже саперам удалось найти в беспилотнике систему самоуничтожения, которую уже деактивировали. Теперь военные РХБЗ должны будут выяснить, какое потенциальное химическое оружие мог нести дрон.

Фото: commons.wikimedia.org/TheRunnerUp