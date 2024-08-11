Универсальный дрон из Шанхая: инновация, покоряющая и небо и воду

Инженеры Шанхайского университета Цзяо Тун презентовали уникальный беспилотник нового поколения. Аппарат под названием Nezha-SeaDart способен не только летать, как самолет, но и погружаться в воду, перемещаясь в подводной среде.

Выбор имени не случаен, он отсылает к древнему божеству, символизирующему мощь и отвагу в китайской культуре.

Дрон оснащен четырьмя воздушными винтами и восемью подводными двигателями, которые работают в зависимости от среды его нахождения. Испытания показали, что устройство легко преодолевает расстояния на суше, в воздухе и под водой, меняя режимы передвижения.

Отличаясь от более дешевых моделей, Nezha-SeaDart обладает внушительным запасом хода. Тщательно спроектированная конфигурация с треугольными крыльями обеспечивает необходимую подъемную силу.

Этот передовой дрон может применяться как в гражданских, так и в военных сферах, включая спасательные операции, исследовательскую работу и разведку.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿