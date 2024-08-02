Великобритания нарастит поставки беспилотников для Украины до рекордных масштабов

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что в текущем финансовом году страна поставит Украине более 10 тысяч беспилотников.
Это заявление было сделано в ответ на вопрос парламентария Джеймса Картлиджа о планах по увеличению поставок дронов и других беспилотных систем для украинских вооруженных сил.
Поллард отметил, что Великобритания активно увеличивает объемы поставок и улучшает качество беспилотных аппаратов.
"В связи с быстрыми изменениями на поле боя эти беспилотники закупаются и быстро внедряются в производство", — объяснил он.
Фото: commons.wikimedia.org/Project Kei(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
ЕК предложила Венгрии и Словакии искать альтернативу нефти из РФ
Еврокомиссия рекомендовала Венгрии и Словакии отказаться от использования российской нефти и обратить внимание на альтернативные источники.
Кипер: в Одессе не место улицам в честь людей, которые сотрудничали с КГБ
Олег Кипер высказал мнение о том, что в Одессе не должно быть улиц, названных в честь людей, которые поддерживали Советский Союз.
Меган Фокс раскритиковали за то, что она превращает своих сыновей в дочерей
Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в 2004 году. В 2012 году у них родился сын Ноа, затем — Боди и Джорни.
Актёр Нил Кропалов заявил, что привык к званию внебрачного сына Абдулова
Актёр Нил Кропалов, комментируя слухи о том, что Александр Абдулов является его отцом, признался, что привык к званию "внебрачного сына" известного артиста.