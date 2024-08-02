Великобритания нарастит поставки беспилотников для Украины до рекордных масштабов

Поллард: Великобритания поставит Украине 10 тысяч дронов за год

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что в текущем финансовом году страна поставит Украине более 10 тысяч беспилотников.

Это заявление было сделано в ответ на вопрос парламентария Джеймса Картлиджа о планах по увеличению поставок дронов и других беспилотных систем для украинских вооруженных сил.

Поллард отметил, что Великобритания активно увеличивает объемы поставок и улучшает качество беспилотных аппаратов.

"В связи с быстрыми изменениями на поле боя эти беспилотники закупаются и быстро внедряются в производство", — объяснил он.

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