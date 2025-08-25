Бёдра становятся рыхлыми не из-за лени: виновата поза, в которой сидят все

Многие девушки сталкиваются с проблемой дряблости внутренней поверхности бёдер. Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин объяснил, что у этой зоны есть свои особенности, и слабость мышц здесь появляется не случайно.

Причина №1. Длительное сидение

По словам эксперта, привычка долго сидеть играет ключевую роль. Особенно вредна поза, когда колени сведены вместе, а стопы стоят шире.

"В таком положении мышцы постепенно укорачиваются. Укороченные мышцы создают дряблость верхних тканей. Это как затянуть ремень на свободных брюках — будут складки около ремня, которые свободно двигаются, так же как и кожа на внутренней поверхности бедра", — пояснил Соломин.

Со временем мышцы теряют тонус, и кожа в этой области начинает выглядеть рыхлой.

Причина №2. Нарушение работы мышечной цепи

Тренер отмечает, что внутренние мышцы бёдер не работают изолированно. Они связаны в единую цепь со стопами, тазовым дном, мышцами живота и грудной клетки. Эта система носит название глубинная фронтальная линия.

Если в этой линии есть проблемы (например, вываленный низ живота, сутулость, впалая грудная клетка), то внутренние мышцы бедра страдают в числе первых.

Вывод

Слабость и дряблость внутренней поверхности бёдер — это не только вопрос локальных упражнений. Это результат образа жизни, длительного сидения и нарушений в работе целых мышечных цепей. Поэтому для улучшения ситуации нужны комплексные тренировки, работа над осанкой и укрепление кора.