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Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз
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Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз

Офтальмолог Светлана Андросова предупредила, что длительное вождение может вызвать перенапряжение глаз и снижение зрения из-за непрерывного сосредоточения взгляда на дороге, особенно в условиях плохого освещения и слепящих бликов. Это может привести к сухости глаз и нарушению качества слезной пленки, усугубляемому использованием кондиционера в автомобиле, сообщает Газета.Ру.

Для улучшения ситуации Андросова порекомендовала чаще моргать и использовать слезозаместители. Также важно делать перерывы во время долгих поездок для разминки и улучшения кровоснабжения, что поможет избежать возникновения тумана и радужных кругов перед глазами.

Фото: commons.wikimedia.org/Artmangia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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