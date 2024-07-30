Офтальмолог Светлана Андросова предупредила, что длительное вождение может вызвать перенапряжение глаз и снижение зрения из-за непрерывного сосредоточения взгляда на дороге, особенно в условиях плохого освещения и слепящих бликов. Это может привести к сухости глаз и нарушению качества слезной пленки, усугубляемому использованием кондиционера в автомобиле, сообщает Газета.Ру.
Для улучшения ситуации Андросова порекомендовала чаще моргать и использовать слезозаместители. Также важно делать перерывы во время долгих поездок для разминки и улучшения кровоснабжения, что поможет избежать возникновения тумана и радужных кругов перед глазами.
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