Штраф, даже если машина стоит: что вам обязательно нужно знать об ОСАГО в России

В России водители могут столкнуться с проблемами даже в том случае, если их автомобиль просто стоит на месте и не участвует в движении. Примером может служить случай, когда автомобиль с просроченным полисом ОСАГО оказался на парковке, и сотрудник ДПС выписал штраф, несмотря на то, что транспортное средство не использовалось.

В чем заключается проблема

Не всегда автомобилисты осознают, что даже если их машина не участвует в движении, наличие действующего полиса ОСАГО всё равно обязательно. В этом случае важно помнить, что наличие страховки на автомобиль является обязательным независимо от того, стоит ли он на парковке или используется в поездках.

Так, один водитель стал жертвой такой ситуации, когда его автомобиль был припаркован возле многоквартирного дома. К нему подъехал экипаж ДПС для проверки документов. Несмотря на то, что машина не двигалась, и водитель не нарушал ПДД, сотрудники ДПС выписали штраф за отсутствие действующего полиса ОСАГО.

Что стало причиной штрафа

Мужчина предоставил инспекторам все необходимые документы, в том числе и полис ОСАГО, который уже истёк. Это обстоятельство и стало причиной штрафа. Несмотря на то, что машина не была в эксплуатации, полис ОСАГО должен был быть действующим, что и указали сотрудники полиции. Ссылаясь на этот факт, они составили протокол за управление автомобилем без действующей страховки.

Попытки автолюбителя обжаловать штраф ссылаясь на то, что его машина не использовалась, не привели к успеху. Инспекторы настаивали на том, что полис должен быть оформлен, независимо от того, находится ли автомобиль на парковке или в движении.

Как избежать таких ситуаций

Для защиты своих прав водителям рекомендуется тщательно следить за состоянием своего полиса ОСАГО. Важно помнить, что страховка должна быть действующей даже в том случае, если автомобиль не используется. Автосервис может оказаться полезным для своевременной диагностики и продления полиса.