Одна ошибка за рулём может сжечь тормоза: что происходит, когда едешь с поднятым ручником

Стояночный тормоз — обязательная деталь любого автомобиля, и пользоваться им приходится ежедневно. Но, как показывает практика, многие водители периодически забывают его отключить перед поездкой. На первый взгляд, ничего страшного не происходит, особенно если машина трогается и едет. Однако последствия такого "пустяка" могут обернуться серьёзным и дорогим ремонтом. О том, к чему приводит езда с поднятым ручником, рассказал владелец автосервиса в интервью порталу naavtotrasse.ru.

"Даже кратковременное движение с активированным стояночным тормозом может повредить механизм", — подчеркнул владелец сервиса Алексей Громов.

Почему нельзя ехать с поднятым ручником

На новых автомобилях, где тормозная система исправна, тронуться с активированным ручником практически невозможно — колёса блокируются. Но если машина всё же двинулась, например, на скользкой дороге зимой, то последствия неизбежны:

износ покрышек;

перегрев тормозных колодок и дисков;

повреждение барабанов или тросов.

"Автомобиль с заблокированными задними колёсами становится неуправляемым — его может бросать из стороны в сторону", — предупредил Алексей Громов.

Даже несколько десятков метров с затянутым стояночным тормозом способны вызвать перегрев фрикционных элементов и последующее заклинивание механизма.

Зимой ошибка особенно опасна

Зимой водители часто не замечают сопротивления при старте — лёд и снег маскируют проблему. Машина вроде бы едет, но задние колёса при этом скользят, оставаясь заблокированными. Итог — не только износ шин, но и деформация тормозных барабанов или дисков.

Особенно страдают тросы ручника, которые растягиваются из-за постоянного усилия. После этого механизм перестаёт фиксировать автомобиль на стоянке, и требуется замена тросов или всего узла.

Электронный стояночный тормоз: дорогостоящая ошибка

Современные автомобили всё чаще оснащаются электронным ручником. Он удобен, но требует аккуратного обращения. При попытке ехать с активированной системой моторчик стояночного тормоза перегревается, а в блоке управления фиксируются ошибки.

Ремонт электронного "ручника" обходится дорого: помимо замены моторов, часто требуется вмешательство автоэлектрика и перепрошивка блока управления.

Примерная стоимость последствий

Повреждение Средняя цена ремонта (₽) Примечание Замена тормозных колодок 3 000-6 000 В зависимости от типа системы Замена тормозных дисков 8 000-15 000 Часто парами Замена тросов ручника 5 000-10 000 С учётом работы Ремонт электронного тормоза 15 000-30 000 Может включать диагностику и калибровку

Признаки, что вы поехали с включённым ручником

Горит красный индикатор на приборной панели. Машина тяжело трогается, особенно на ровной дороге. Чувствуется запах гари после нескольких минут движения. Появляется скрип или визг из задних колёс.

Если замечены эти признаки, нужно немедленно остановиться, отключить тормоз и дать деталям остыть.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начать движение с поднятым ручником.

Последствие: перегрев колодок, деформация барабанов.

Альтернатива: перед троганием всегда проверять индикаторы на панели.

Ошибка: использовать ручник как "аварийный тормоз" во время движения.

Последствие: занос задней оси, повреждение шин и механизма.

Альтернатива: применять ручник только при полной остановке автомобиля.

Ошибка: игнорировать запах гари.

Последствие: разрушение фрикционных накладок и возможное возгорание.

Альтернатива: остановить автомобиль и проверить тормозную систему.

Как избежать ошибки — советы от специалистов

Развивайте привычку проверять панель приборов. Индикатор стояночного тормоза — первый сигнал, на который стоит обращать внимание перед стартом. Регулярно обслуживайте тормозную систему. Проверяйте натяжение тросов и состояние колодок при каждом ТО. Зимой используйте ручник осторожно. После стоянки на морозе колодки могут примерзнуть к дискам — перед поездкой убедитесь, что тормоза свободны. Не тяните рычаг с усилием. Излишнее натяжение сокращает срок службы тросов и колодок. Для автоматов используйте режим "P”. Он надёжно фиксирует машину без участия стояночного тормоза.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли ехать с приподнятым, но не полностью затянутым ручником?

Нет. Даже частично активированный механизм создаёт сопротивление и изнашивает тормоза.

Если забыл ручник зимой и колодки примерзли — что делать?

Не пытайтесь сорвать автомобиль с места силой. Лучше аккуратно прогреть зону тормозов феном или отогреться в тёплом боксе.

Стоит ли пользоваться ручником летом, если есть "P”?

Да, особенно на уклонах. Это снизит нагрузку на трансмиссию.

Мифы и правда

Миф: если машина едет — значит, всё в порядке.

Правда: движение с заблокированными колёсами просто незаметно зимой, но ущерб всё равно происходит.

Миф: механический ручник безопаснее электронного.

Правда: механический проще в ремонте, но требует регулярной регулировки и смазки.

Миф: запах гари исчезнет — можно ехать дальше.

Правда: это сигнал перегрева, который может закончиться возгоранием.

А что если ручник неисправен?

Если тормоз перестал удерживать машину на уклоне, это сигнал к ремонту. Использование неисправного механизма повышает риск скатывания автомобиля и травм. Временно можно подложить противооткатные упоры, но надёжнее — заменить тросы и колодки.