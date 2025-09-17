Чихнул — и вылетел с полосы: как простуда может привести к аварии

Мы редко задумываемся о том, насколько даже лёгкое недомогание может сказаться на безопасности вождения. Однако специалисты предупреждают: поездка за рулём в состоянии болезни может быть не менее рискованной, чем езда в утомлённом или стрессовом состоянии.

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин отметил, что при простуде у человека замедляется реакция, снижается внимание и ухудшается восприятие окружающей среды. Всё это напрямую влияет на безопасность.

"Во время простуды у человека снижаются когнитивные функции: замедляется реакция, ухудшается восприятие обстановки и периферийное зрение", — сказал руководитель LEM Solution Евгений Ладушкин.

Почему простуда влияет на вождение

Замедленная реакция - организму требуется больше времени, чтобы отреагировать на внезапное препятствие.

Снижение концентрации - внимание рассеивается, возрастает риск ошибки.

Нарушение восприятия - ухудшается периферийное зрение, а значит, сложнее оценить обстановку на дороге.

Слабость и головная боль - мешают принимать быстрые решения.

Сравнение состояний водителя

Состояние Реакция Восприятие Риск ДТП Здоровый водитель Нормальная Полное Минимальный Простуда лёгкой формы Замедленная на 10-15% Снижается внимание Средний Сильное недомогание Значительно замедленная Нарушение восприятия Высокий

Законодательный аспект

Формально езда в состоянии болезни может быть приравнена к нарушению правил дорожного движения, так как водитель не способен в полной мере контролировать автомобиль. Но на практике инспекторы редко штрафуют за такие ситуации, если только поведение человека не указывает на потерю способности адекватно управлять машиной.

Советы: что делать водителю с простудой

Оцените своё состояние: если есть температура, сильная слабость или головокружение — лучше отказаться от поездки. Учтите действие лекарств: многие противопростудные препараты вызывают сонливость. Планируйте маршрут: избегайте дальних поездок и сложных условий движения. При возможности замените себя пассажиром: вызовите такси или попросите здорового человека сесть за руль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Сесть за руль с температурой → потеря концентрации, риск аварии → альтернатива: общественный транспорт или такси.

Игнорировать действие лекарства → сонливость за рулём → альтернатива: проверять противопоказания препаратов.

Скрывать недомогание → внезапное ухудшение состояния в пути → альтернатива: перенести поездку.

А что если…

…простуда лёгкая, но нужно ехать? Допустимы короткие маршруты при условии, что состояние стабильное.

…водитель за рулём начал кашлять или чихать? Это не всегда опасно, но повторяющиеся приступы могут отвлечь от дороги.

…поездка уже началась, а самочувствие ухудшилось? Лучше остановиться и сделать перерыв, при необходимости вызвать помощь.

Плюсы и минусы вождения при простуде

Плюсы Минусы Возможность не откладывать дела Замедленная реакция Независимость от такси и транспорта Ухудшение концентрации Экономия времени Риск ДТП из-за слабости Контроль маршрута Действие лекарств снижает внимание

FAQ

Могут ли оштрафовать за езду с простудой?

Формально да, но на практике это редкость.

Опасно ли чихание за рулём?

Да, в момент чихания водитель фактически не контролирует дорогу 1-2 секунды.

Какие лекарства особенно влияют на вождение?

Антигистаминные и сильные противопростудные средства, вызывающие сонливость.

Мифы и правда

Миф: лёгкая простуда никак не мешает.

Правда: даже насморк и слабость снижают концентрацию.

Миф: лекарства всегда помогают улучшить внимание.

Правда: многие препараты наоборот вызывают сонливость.

Миф: инспекторы ГИБДД штрафуют за любой кашель.

Правда: санкции возможны только при явной неспособности управлять.

Интересные факты

По данным исследований, реакция водителя с простудой замедляется почти так же, как после бокала вина. Во многих странах в правилах ПДД отдельно указывается, что водитель должен быть здоровым и способным контролировать транспорт. Около 10% аварий в холодное время года связаны с ухудшением самочувствия водителей.

