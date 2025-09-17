Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кашляющий мужчина
Кашляющий мужчина
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:02

Чихнул — и вылетел с полосы: как простуда может привести к аварии

Эксперт Евгений Ладушкин: простуда замедляет реакцию водителя на 10–15%

Мы редко задумываемся о том, насколько даже лёгкое недомогание может сказаться на безопасности вождения. Однако специалисты предупреждают: поездка за рулём в состоянии болезни может быть не менее рискованной, чем езда в утомлённом или стрессовом состоянии.

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин отметил, что при простуде у человека замедляется реакция, снижается внимание и ухудшается восприятие окружающей среды. Всё это напрямую влияет на безопасность.

"Во время простуды у человека снижаются когнитивные функции: замедляется реакция, ухудшается восприятие обстановки и периферийное зрение", — сказал руководитель LEM Solution Евгений Ладушкин.

Почему простуда влияет на вождение

  • Замедленная реакция - организму требуется больше времени, чтобы отреагировать на внезапное препятствие.

  • Снижение концентрации - внимание рассеивается, возрастает риск ошибки.

  • Нарушение восприятия - ухудшается периферийное зрение, а значит, сложнее оценить обстановку на дороге.

  • Слабость и головная боль - мешают принимать быстрые решения.

Сравнение состояний водителя

Состояние Реакция Восприятие Риск ДТП
Здоровый водитель Нормальная Полное Минимальный
Простуда лёгкой формы Замедленная на 10-15% Снижается внимание Средний
Сильное недомогание Значительно замедленная Нарушение восприятия Высокий

Законодательный аспект

Формально езда в состоянии болезни может быть приравнена к нарушению правил дорожного движения, так как водитель не способен в полной мере контролировать автомобиль. Но на практике инспекторы редко штрафуют за такие ситуации, если только поведение человека не указывает на потерю способности адекватно управлять машиной.

Советы: что делать водителю с простудой

  1. Оцените своё состояние: если есть температура, сильная слабость или головокружение — лучше отказаться от поездки.

  2. Учтите действие лекарств: многие противопростудные препараты вызывают сонливость.

  3. Планируйте маршрут: избегайте дальних поездок и сложных условий движения.

  4. При возможности замените себя пассажиром: вызовите такси или попросите здорового человека сесть за руль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сесть за руль с температурой → потеря концентрации, риск аварии → альтернатива: общественный транспорт или такси.

  • Игнорировать действие лекарства → сонливость за рулём → альтернатива: проверять противопоказания препаратов.

  • Скрывать недомогание → внезапное ухудшение состояния в пути → альтернатива: перенести поездку.

А что если…

  • …простуда лёгкая, но нужно ехать? Допустимы короткие маршруты при условии, что состояние стабильное.

  • …водитель за рулём начал кашлять или чихать? Это не всегда опасно, но повторяющиеся приступы могут отвлечь от дороги.

  • …поездка уже началась, а самочувствие ухудшилось? Лучше остановиться и сделать перерыв, при необходимости вызвать помощь.

Плюсы и минусы вождения при простуде

Плюсы Минусы
Возможность не откладывать дела Замедленная реакция
Независимость от такси и транспорта Ухудшение концентрации
Экономия времени Риск ДТП из-за слабости
Контроль маршрута Действие лекарств снижает внимание

FAQ

Могут ли оштрафовать за езду с простудой?
Формально да, но на практике это редкость.

Опасно ли чихание за рулём?
Да, в момент чихания водитель фактически не контролирует дорогу 1-2 секунды.

Какие лекарства особенно влияют на вождение?
Антигистаминные и сильные противопростудные средства, вызывающие сонливость.

Мифы и правда

  • Миф: лёгкая простуда никак не мешает.
    Правда: даже насморк и слабость снижают концентрацию.

  • Миф: лекарства всегда помогают улучшить внимание.
    Правда: многие препараты наоборот вызывают сонливость.

  • Миф: инспекторы ГИБДД штрафуют за любой кашель.
    Правда: санкции возможны только при явной неспособности управлять.

Интересные факты

  1. По данным исследований, реакция водителя с простудой замедляется почти так же, как после бокала вина.

  2. Во многих странах в правилах ПДД отдельно указывается, что водитель должен быть здоровым и способным контролировать транспорт.

  3. Около 10% аварий в холодное время года связаны с ухудшением самочувствия водителей.

Исторический контекст

  • В СССР о влиянии болезни на вождение говорили мало, основное внимание уделялось алкоголю за рулём.

  • В Европе с 1990-х годов начали появляться исследования о влиянии простуды на реакцию водителей.

  • Сегодня в ряде стран врачи могут рекомендовать временный отказ от вождения при приёме определённых препаратов.

