Чихнул — и вылетел с полосы: как простуда может привести к аварии
Мы редко задумываемся о том, насколько даже лёгкое недомогание может сказаться на безопасности вождения. Однако специалисты предупреждают: поездка за рулём в состоянии болезни может быть не менее рискованной, чем езда в утомлённом или стрессовом состоянии.
Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин отметил, что при простуде у человека замедляется реакция, снижается внимание и ухудшается восприятие окружающей среды. Всё это напрямую влияет на безопасность.
"Во время простуды у человека снижаются когнитивные функции: замедляется реакция, ухудшается восприятие обстановки и периферийное зрение", — сказал руководитель LEM Solution Евгений Ладушкин.
Почему простуда влияет на вождение
-
Замедленная реакция - организму требуется больше времени, чтобы отреагировать на внезапное препятствие.
-
Снижение концентрации - внимание рассеивается, возрастает риск ошибки.
-
Нарушение восприятия - ухудшается периферийное зрение, а значит, сложнее оценить обстановку на дороге.
-
Слабость и головная боль - мешают принимать быстрые решения.
Сравнение состояний водителя
|Состояние
|Реакция
|Восприятие
|Риск ДТП
|Здоровый водитель
|Нормальная
|Полное
|Минимальный
|Простуда лёгкой формы
|Замедленная на 10-15%
|Снижается внимание
|Средний
|Сильное недомогание
|Значительно замедленная
|Нарушение восприятия
|Высокий
Законодательный аспект
Формально езда в состоянии болезни может быть приравнена к нарушению правил дорожного движения, так как водитель не способен в полной мере контролировать автомобиль. Но на практике инспекторы редко штрафуют за такие ситуации, если только поведение человека не указывает на потерю способности адекватно управлять машиной.
Советы: что делать водителю с простудой
-
Оцените своё состояние: если есть температура, сильная слабость или головокружение — лучше отказаться от поездки.
-
Учтите действие лекарств: многие противопростудные препараты вызывают сонливость.
-
Планируйте маршрут: избегайте дальних поездок и сложных условий движения.
-
При возможности замените себя пассажиром: вызовите такси или попросите здорового человека сесть за руль.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Сесть за руль с температурой → потеря концентрации, риск аварии → альтернатива: общественный транспорт или такси.
-
Игнорировать действие лекарства → сонливость за рулём → альтернатива: проверять противопоказания препаратов.
-
Скрывать недомогание → внезапное ухудшение состояния в пути → альтернатива: перенести поездку.
А что если…
-
…простуда лёгкая, но нужно ехать? Допустимы короткие маршруты при условии, что состояние стабильное.
-
…водитель за рулём начал кашлять или чихать? Это не всегда опасно, но повторяющиеся приступы могут отвлечь от дороги.
-
…поездка уже началась, а самочувствие ухудшилось? Лучше остановиться и сделать перерыв, при необходимости вызвать помощь.
Плюсы и минусы вождения при простуде
|Плюсы
|Минусы
|Возможность не откладывать дела
|Замедленная реакция
|Независимость от такси и транспорта
|Ухудшение концентрации
|Экономия времени
|Риск ДТП из-за слабости
|Контроль маршрута
|Действие лекарств снижает внимание
FAQ
Могут ли оштрафовать за езду с простудой?
Формально да, но на практике это редкость.
Опасно ли чихание за рулём?
Да, в момент чихания водитель фактически не контролирует дорогу 1-2 секунды.
Какие лекарства особенно влияют на вождение?
Антигистаминные и сильные противопростудные средства, вызывающие сонливость.
Мифы и правда
-
Миф: лёгкая простуда никак не мешает.
Правда: даже насморк и слабость снижают концентрацию.
-
Миф: лекарства всегда помогают улучшить внимание.
Правда: многие препараты наоборот вызывают сонливость.
-
Миф: инспекторы ГИБДД штрафуют за любой кашель.
Правда: санкции возможны только при явной неспособности управлять.
Интересные факты
-
По данным исследований, реакция водителя с простудой замедляется почти так же, как после бокала вина.
-
Во многих странах в правилах ПДД отдельно указывается, что водитель должен быть здоровым и способным контролировать транспорт.
-
Около 10% аварий в холодное время года связаны с ухудшением самочувствия водителей.
Исторический контекст
-
В СССР о влиянии болезни на вождение говорили мало, основное внимание уделялось алкоголю за рулём.
-
В Европе с 1990-х годов начали появляться исследования о влиянии простуды на реакцию водителей.
-
Сегодня в ряде стран врачи могут рекомендовать временный отказ от вождения при приёме определённых препаратов.
