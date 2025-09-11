Учиться 3 месяца или полгода? Всё решает один фактор, о котором молчат автошколы

Получить права без автошколы невозможно: экзамен в ГАИ допускается только после официального курса обучения. Но сроки и стоимость зависят от множества факторов.

От чего зависит продолжительность обучения

На время подготовки влияют сразу несколько условий:

Категория прав. Чем сложнее транспортное средство, тем больше времени требуется. Обучение на категорию В займёт меньше, чем на D.

Форма занятий. Дневные курсы обычно проходят быстрее, вечерние и дистанционные растягиваются.

Интенсивность. Ускоренные программы позволяют сократить срок за счёт плотного графика.

Личные способности. Одним требуется больше часов для уверенного вождения, другим меньше.

Сроки обучения по категориям

Каждая категория имеет свои нормативы, закреплённые в официальных документах:

А (мотоциклы свыше 125 см³) и А1 (до 125 см³) — до 128-130 часов.

В (легковые авто до 3,5 тонн и до 8 пассажиров) — 3-6 месяцев. Программа включает до 188 часов для "автомата" и до 190 — для "механики". Из них 100 часов — теория, остальное — практика.

С (грузовики от 3,5 тонн) и СЕ (с прицепом) — до 242-244 часов.

D (автобусы свыше 8 пассажиров) и DE (автобусы с прицепом) — до 294-296 часов.

Как проходят занятия

Программа делится на две части:

Теория. Правила дорожного движения, основы безопасности, устройство автомобиля, первая помощь.

Правила дорожного движения, основы безопасности, устройство автомобиля, первая помощь. Практика. Отработка на автодроме и в городе с инструктором.

Количество часов зависит от прогресса ученика. На категорию В предусмотрено 88-90 часов, но, как показывает статистика ГАИ, лишь 13,8% сдают экзамен с первой попытки. Поэтому дополнительные занятия — норма.

"Минимального количества часов часто недостаточно, поэтому многие берут дополнительные уроки, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге", — заявила директор по коммуникациям ГК "АВТОДОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

После завершения курса в автошколе проходит внутренний экзамен, а затем — финальная проверка в ГАИ.

Можно ли учиться быстрее

Да, но только за счёт интенсивности. Сократить обязательные часы нельзя. Возможные варианты:

Интенсивные курсы — 4 раза в неделю по 4 часа или даже ежедневные занятия.

Переподготовка при наличии другой категории: например, с С на В — всего 58-60 часов.

Онлайн-теория вместо поездок в класс.

Но практика остаётся только очной.

Сколько стоит обучение и экзамены

Стоимость варьируется в зависимости от региона, уровня автошколы и пакета услуг.

Примерные цены на категорию В в 2025 году:

Москва и Санкт-Петербург — 35-55 тыс. руб.

Новосибирск — 30-50 тыс. руб.

Краснодар — 40-50 тыс. руб.

Казань — 30-40 тыс. руб.

Тюмень — 25-35 тыс. руб.

Дополнительные часы вождения оплачиваются отдельно:

Москва — 1,5-6,5 тыс. руб. за урок.

Санкт-Петербург — 1-5 тыс. руб.

Новосибирск — 900-3000 руб.

Краснодар — 1-3 тыс. руб.

Казань — 800-2500 руб.

Тюмень — 1000-2500 руб.

Эксперты советуют при выборе школы учитывать не только цену, но и квалификацию инструкторов, отзывы учеников и статистику сдачи экзаменов. Именно эти факторы в итоге определят, насколько быстро и уверенно удастся сесть за руль.