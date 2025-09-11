Учиться 3 месяца или полгода? Всё решает один фактор, о котором молчат автошколы
Получить права без автошколы невозможно: экзамен в ГАИ допускается только после официального курса обучения. Но сроки и стоимость зависят от множества факторов.
От чего зависит продолжительность обучения
На время подготовки влияют сразу несколько условий:
- Категория прав. Чем сложнее транспортное средство, тем больше времени требуется. Обучение на категорию В займёт меньше, чем на D.
- Форма занятий. Дневные курсы обычно проходят быстрее, вечерние и дистанционные растягиваются.
- Интенсивность. Ускоренные программы позволяют сократить срок за счёт плотного графика.
- Личные способности. Одним требуется больше часов для уверенного вождения, другим меньше.
Сроки обучения по категориям
Каждая категория имеет свои нормативы, закреплённые в официальных документах:
- А (мотоциклы свыше 125 см³) и А1 (до 125 см³) — до 128-130 часов.
- В (легковые авто до 3,5 тонн и до 8 пассажиров) — 3-6 месяцев. Программа включает до 188 часов для "автомата" и до 190 — для "механики". Из них 100 часов — теория, остальное — практика.
- С (грузовики от 3,5 тонн) и СЕ (с прицепом) — до 242-244 часов.
- D (автобусы свыше 8 пассажиров) и DE (автобусы с прицепом) — до 294-296 часов.
Как проходят занятия
Программа делится на две части:
- Теория. Правила дорожного движения, основы безопасности, устройство автомобиля, первая помощь.
- Практика. Отработка на автодроме и в городе с инструктором.
Количество часов зависит от прогресса ученика. На категорию В предусмотрено 88-90 часов, но, как показывает статистика ГАИ, лишь 13,8% сдают экзамен с первой попытки. Поэтому дополнительные занятия — норма.
"Минимального количества часов часто недостаточно, поэтому многие берут дополнительные уроки, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге", — заявила директор по коммуникациям ГК "АВТОДОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.
После завершения курса в автошколе проходит внутренний экзамен, а затем — финальная проверка в ГАИ.
Можно ли учиться быстрее
Да, но только за счёт интенсивности. Сократить обязательные часы нельзя. Возможные варианты:
- Интенсивные курсы — 4 раза в неделю по 4 часа или даже ежедневные занятия.
- Переподготовка при наличии другой категории: например, с С на В — всего 58-60 часов.
- Онлайн-теория вместо поездок в класс.
Но практика остаётся только очной.
Сколько стоит обучение и экзамены
Стоимость варьируется в зависимости от региона, уровня автошколы и пакета услуг.
Примерные цены на категорию В в 2025 году:
- Москва и Санкт-Петербург — 35-55 тыс. руб.
- Новосибирск — 30-50 тыс. руб.
- Краснодар — 40-50 тыс. руб.
- Казань — 30-40 тыс. руб.
- Тюмень — 25-35 тыс. руб.
Дополнительные часы вождения оплачиваются отдельно:
- Москва — 1,5-6,5 тыс. руб. за урок.
- Санкт-Петербург — 1-5 тыс. руб.
- Новосибирск — 900-3000 руб.
- Краснодар — 1-3 тыс. руб.
- Казань — 800-2500 руб.
- Тюмень — 1000-2500 руб.
Эксперты советуют при выборе школы учитывать не только цену, но и квалификацию инструкторов, отзывы учеников и статистику сдачи экзаменов. Именно эти факторы в итоге определят, насколько быстро и уверенно удастся сесть за руль.
