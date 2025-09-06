Автобазы и таксопарки вместо автошкол: где теперь будут готовить водителей
С 1 марта 2026 года в России изменятся правила подготовки водителей. Об этом сообщили "Известия".
Где можно будет учиться
Главное нововведение — обучение практике вождения станет возможным не только в автошколах. Теперь подготовка водителей разрешена также:
-
на автобазах,
-
в автобусных и таксомоторных парках,
-
в транспортных компаниях.
Это должно расширить доступ к обучению и повысить его практическую направленность.
Больше часов практики
Обновлённые "Примерные программы профессионального обучения" увеличивают количество часов за рулём:
-
на механике - с 56 до 58 часов,
-
на автомате - с 54 до 56 часов.
Теория при новых категориях
Ещё одно важное изменение: при открытии дополнительных категорий в водительских правах не потребуется заново проходить весь теоретический курс. Достаточно будет прослушать цикл лекций, что значительно упростит процесс.
Итог
Реформа направлена на повышение качества практической подготовки и гибкость обучения, а также на снижение затрат времени для водителей, которые уже имеют права и хотят открыть новые категории.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru