Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сотрудник ГАИ
Сотрудник ГАИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:44

Автобазы и таксопарки вместо автошкол: где теперь будут готовить водителей

"Известия": обучение вождению разрешат на автобазах и в транспортных компаниях

С 1 марта 2026 года в России изменятся правила подготовки водителей. Об этом сообщили "Известия".

Где можно будет учиться

Главное нововведение — обучение практике вождения станет возможным не только в автошколах. Теперь подготовка водителей разрешена также:

  • на автобазах,

  • в автобусных и таксомоторных парках,

  • в транспортных компаниях.

Это должно расширить доступ к обучению и повысить его практическую направленность.

Больше часов практики

Обновлённые "Примерные программы профессионального обучения" увеличивают количество часов за рулём:

  • на механике - с 56 до 58 часов,

  • на автомате - с 54 до 56 часов.

Теория при новых категориях

Ещё одно важное изменение: при открытии дополнительных категорий в водительских правах не потребуется заново проходить весь теоретический курс. Достаточно будет прослушать цикл лекций, что значительно упростит процесс.

Итог

Реформа направлена на повышение качества практической подготовки и гибкость обучения, а также на снижение затрат времени для водителей, которые уже имеют права и хотят открыть новые категории.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миронов направил обращение о замене старых автомобильных номеров на новые с флагом России сегодня в 11:43

Старые госзнаки могут уйти в прошлое: в России обсуждают единый стандарт

Сергей Миронов предложил заменить все действующие автомобильные номера на единый образец с флагом России, предусмотрев бесплатный обмен для владельцев.

Читать полностью » Автостат: Lada Granta сохранила лидерство на рынке России, продажи упали на 31% сегодня в 11:36

Китайские кроссоверы против отечественных моделей: топ-10 продаж

Лидером продаж в августе 2025 года снова стала Lada Granta — 12,9 тыс. машин. В тройке также Haval Jolion и Lada Vesta, но у всех спад спроса.

Читать полностью » Автоэксперты сравнили передний, задний и полный привод по управляемости и проходимости сегодня в 11:30

Идеального привода не существует: каждый оборачивается компромиссом

Передний, задний или полный привод — какой выбрать? Разбираем плюсы и минусы каждой схемы и объясняем, для каких условий лучше подходит каждый вариант.

Читать полностью » Доля китайских марок на вторичном рынке РФ выросла до 5% — данные сегодня в 11:26

Бум закончился: ажиотажные покупки китайских машин сменились перепродажами

В России падают продажи новых китайских авто, но вторичный рынок растёт: всё больше машин, купленных в 2022–2023 годах, возвращаются к перепродаже.

Читать полностью » ТАСС: продажи сегодня в 11:23

Высокие кредиты и китайская конкуренция добивают продажи "нашего" бренда

Продажи «Москвича» в августе 2025-го снизились почти вдвое: 1,1 тыс. против 1,9 тыс. годом ранее. Всего за 8 месяцев реализовано 9 960 машин.

Читать полностью » Эксперт Петров рассказал, почему видеокамеры и сигнализации не гарантируют защиту от угона сегодня в 11:13

Абсолютной защиты от угона не существует: что реально работает

Эксперт объяснил, что абсолютной защиты от угона не существует. Но комбинация сигнализации, скрытых кнопок и блокираторов значительно повышает шансы.

Читать полностью » Автостат: первыми на возвращение в Россию могут решиться Hyundai и Kia сегодня в 11:03

Вернутся ли мировые автогиганты в Россию: эксперты дали прогноз

Сергей Целиков считает, что глобальные автоконцерны вряд ли вернутся в Россию в течение года. Исключение — Hyundai и Kia, которые ищут форматы партнёрства.

Читать полностью » Панорама УАЗ: новые двигатели мощностью 150 л.с. поступят на машины завода этой осенью сегодня в 10:53

Надёжнее и мощнее: что изменится в моторах УАЗ

С осени 2025 года УАЗ начнёт оснащать свои модели модернизированным мотором ZMZ Pro мощностью 150 л.с., прошедшим испытания в Заволжье.

Читать полностью »

Новости
Еда

Повар представил способ приготовления пирога с варёной сгущёнкой
Красота и здоровье

Травматолог Терновой предупреждает: использование смартфона в неправильной позе повышает риск инсульта
Еда

Карамельный крем и творожные коржи в рецепте крем-брюле обеспечивают мягкую текстуру десерта
Садоводство

Тля, гусеницы и личинки боятся этого средства: используем нашатырный спирт в огороде правильно
Питомцы

Ветеринары объяснили риски содержания совы дома
Туризм

Йога-ретриты в Азии: где искать баланс тела и духа
Спорт и фитнес

Лионель Месси оформил дубль и помог Аргентине обыграть Венесуэлу
Красота и здоровье

Волкова: свежие ягоды содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем привезённые аналоги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet