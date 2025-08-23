Дистанционка в автошколах откладывается — но изменения всё равно перевернут обучение

Российские власти решили перенести запуск обновлённых образовательных программ для автошкол. Первоначально планировалось, что нововведения вступят в силу уже с 1 сентября, однако теперь срок сдвинут на полгода. Таким образом, новые правила заработают не раньше марта 2026 года. Причины переноса в приказе Минпросвещения не уточняются.

Что изменится в обучении

Главная особенность новой программы — возможность дистанционного изучения теоретических дисциплин. Речь идёт о правилах дорожного движения, положениях КоАП, оказании первой помощи при ДТП и устройстве автомобиля. При этом уроки практического вождения останутся исключительно очными.

Помимо этого, планируется увеличение количества обязательных часов практики для категории B — с 38 до 42. Для будущих водителей категорий C и D, а также для таксистов (категория B) появится вариант обучаться не только в автошколах, но и в профильных организациях: таксопарках и транспортных комбинатах.

Дополнительные новшества

Минпросвещения также предложило включить в учебный курс разделы о рисках опасного вождения, правилах использования средств индивидуальной мобильности и работе с электронными документами.

Сроки обучения в среднем останутся прежними:

категории A, B и M — до 4 месяцев,

категория C — до 6 месяцев,

категория D — около 7,5 месяцев,

категории DE и CE — примерно месяц.

Таким образом, изменения затронут прежде всего организацию учебного процесса, а не его продолжительность.

Новые программы должны сделать подготовку водителей современнее и ближе к реальным условиям, но их внедрение пока решено отложить.