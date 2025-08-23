Дистанционка в автошколах откладывается — но изменения всё равно перевернут обучение
Российские власти решили перенести запуск обновлённых образовательных программ для автошкол. Первоначально планировалось, что нововведения вступят в силу уже с 1 сентября, однако теперь срок сдвинут на полгода. Таким образом, новые правила заработают не раньше марта 2026 года. Причины переноса в приказе Минпросвещения не уточняются.
Что изменится в обучении
Главная особенность новой программы — возможность дистанционного изучения теоретических дисциплин. Речь идёт о правилах дорожного движения, положениях КоАП, оказании первой помощи при ДТП и устройстве автомобиля. При этом уроки практического вождения останутся исключительно очными.
Помимо этого, планируется увеличение количества обязательных часов практики для категории B — с 38 до 42. Для будущих водителей категорий C и D, а также для таксистов (категория B) появится вариант обучаться не только в автошколах, но и в профильных организациях: таксопарках и транспортных комбинатах.
Дополнительные новшества
Минпросвещения также предложило включить в учебный курс разделы о рисках опасного вождения, правилах использования средств индивидуальной мобильности и работе с электронными документами.
Сроки обучения в среднем останутся прежними:
- категории A, B и M — до 4 месяцев,
- категория C — до 6 месяцев,
- категория D — около 7,5 месяцев,
- категории DE и CE — примерно месяц.
Таким образом, изменения затронут прежде всего организацию учебного процесса, а не его продолжительность.
Новые программы должны сделать подготовку водителей современнее и ближе к реальным условиям, но их внедрение пока решено отложить.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru