Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
учебный автомобиль
учебный автомобиль
© Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:27

Дистанционка в автошколах откладывается — но изменения всё равно перевернут обучение

В России внедрение обновлённых правил обучения водителей отложено до марта 2026 года

Российские власти решили перенести запуск обновлённых образовательных программ для автошкол. Первоначально планировалось, что нововведения вступят в силу уже с 1 сентября, однако теперь срок сдвинут на полгода. Таким образом, новые правила заработают не раньше марта 2026 года. Причины переноса в приказе Минпросвещения не уточняются.

Что изменится в обучении

Главная особенность новой программы — возможность дистанционного изучения теоретических дисциплин. Речь идёт о правилах дорожного движения, положениях КоАП, оказании первой помощи при ДТП и устройстве автомобиля. При этом уроки практического вождения останутся исключительно очными.

Помимо этого, планируется увеличение количества обязательных часов практики для категории B — с 38 до 42. Для будущих водителей категорий C и D, а также для таксистов (категория B) появится вариант обучаться не только в автошколах, но и в профильных организациях: таксопарках и транспортных комбинатах.

Дополнительные новшества

Минпросвещения также предложило включить в учебный курс разделы о рисках опасного вождения, правилах использования средств индивидуальной мобильности и работе с электронными документами.

Сроки обучения в среднем останутся прежними:

  • категории A, B и M — до 4 месяцев,
  • категория C — до 6 месяцев,
  • категория D — около 7,5 месяцев,
  • категории DE и CE — примерно месяц.

Таким образом, изменения затронут прежде всего организацию учебного процесса, а не его продолжительность.

Новые программы должны сделать подготовку водителей современнее и ближе к реальным условиям, но их внедрение пока решено отложить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nissan подтвердил возвращение внедорожника Xterra в 2028 году сегодня в 2:14

Nissan достал карту из прошлого — и она может переплюнуть нынешние тренды

Nissan возвращает легендарный внедорожник Xterra: новая гибридная версия выйдет в 2028 году и станет конкурентом культовым "рамникам" США.

Читать полностью » Продажи китайских автомобилей в России упали на 18% в июле — сегодня в 1:25

Китайские авто теряют популярность в России — этого никто не ожидал в 2025 году

Продажи китайских автомобилей в России начали стремительно падать: старые хиты теряют популярность, но новые игроки неожиданно усиливают позиции.

Читать полностью » На заводе Subaru в Ойзуми роботы получили твердотельные батареи с ресурсом 10 лет сегодня в 1:08

Технология, которую ждали от Tesla, внезапно вышла у Subaru — но не в машинах

Subaru внедрила твердотельные батареи, но не в машины, а в заводских роботов. Почему именно так и как это связано с новой электростратегией бренда?

Читать полностью » Toyota и Mazda тестируют систему Sweep для хранения энергии из старых батарей сегодня в 0:47

Старые батареи обрели вторую жизнь: Toyota и Mazda придумали, как превратить их в "золотые жилы" энергии

Toyota и Mazda проверяют, как старые батареи могут стать новым источником энергии: система Sweep превращает их в гибкий накопитель для солнечных панелей.

Читать полностью » Россияне потратили на новые автомобили 390 млрд рублей в июле 2025 года — сегодня в 0:27

Россияне массово снимают деньги с депозитов и несут их в автосалоны — что происходит с рынком

В июле россияне потратили рекордную сумму на новые автомобили, но эксперты предупреждают: осенний рынок может снова замедлиться.

Читать полностью » Штраф за непристегнутый ремень: как избежать наказания по данным ГИБДД вчера в 23:42

Неожиданные способы избежать штрафа за ремень безопасности: проверенные лайфхаки

Штрафы за непристегнутые ремни безопасности — головная боль для водителей. Капитан полиции раскрыл секреты, как избежать наказания. Узнайте, что делать, если вас остановили, и как оспорить штраф.

Читать полностью » Как открыть автомобиль при утере ключей: советы от автоэкспертов вчера в 23:10

Утеряны ключи от автомобиля? Откройте секреты быстрого решения проблемы

Потеряли ключи от машины? Не паникуйте! Автослесарь раскрыл простые и доступные способы решения проблемы. Узнайте, что делать в такой ситуации и как избежать лишних трат.

Читать полностью » Что делать, если инспектор ГАИ требует выйти из машины: разъяснения юристов вчера в 22:46

Права водителя, о которых молчат: как защититься от давления ГАИ

Узнайте, как правильно вести себя при взаимодействии с инспекторами ГАИ. Защитите свои права и избегите ненужных проблем на дороге.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Как выполнять прыжки на тумбу правильно и какие ошибки приводят к травмам — мнение тренеров
Садоводство

Эксперты рассказали, почему нельзя поливать сад в жаркий полдень
Наука и технологии

Планеты — сироты в туманности Ориона формируют собственные системы спутников: открытие Джеймса Уэбба
Наука и технологии

Кратеры на спутнике Юпитера могут указывать на следы темной материи
Красота и здоровье

Диетолог Солнцева: антоцианы в красном луке защищают сосуды и препятствуют развитию опухолей
Спорт и фитнес

Коннор Флеминг назвал мышцы, которые развивает упражнение kang squat
Еда

Приготовление запеченного картофеля в фольге при 250 градусах
Дом

Как сценарии умного освещения помогают моей семье в повседневной жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru