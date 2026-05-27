Практическое занятие с инструктором
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:19

Будущих водителей готовят к новым тратам: автошколам хотят навязать еще одно требование

Обязательное наличие диплома педагога у автоинструкторов не повысит качество подготовки будущих водителей, а лишь приведет к росту цен на услуги автошкол, заявил NewsInfo вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что автоинструкторов обяжут получить диплом педагога к первому сентября этого года. Все автоинструкторы должны будут уметь объяснить материал на профессиональном, а не "народном" уровне.

Ольшанский выразил сомнение в законности подобных требований. Он подчеркнул, что любые ограничения прав граждан должны вводиться исключительно федеральным законом, а не ведомственными рекомендациями.

"Я считаю, что на первом месте у нас Конституция в данном случае, права человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. Налоги плати по налоговому кодексу, проехал на красный свет, штраф по административному кодексу. Если эта норма будет внесена в закон о безопасности дорожного движения, тогда придется подчиниться. Если это будет не закон, а рекомендация не пойми кого, тогда можно игнорировать", — пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что автомобилистов в стране превратили в "дойную корову", постоянно увеличивая финансовую нагрузку. По мнению специалиста, введение новых требований к инструкторам — это способ выкачивания средств из граждан. Издержки автоматически лягут на плечи будущих водителей, говорит Ольшанский.

"Это ляжет на собственника транспортного средства, будущего водителя. Любые санкции перекладываются на водителя и на владельца транспортного средства", — заявил собеседник NewsInfo.

Специалист уверен, что педагогический диплом не сделает обучение эффективнее. Начинающему водителю прежде всего требуются глубокие теоретические и практические знания, а не вежливый тон инструктора, прошедшего профильные курсы.

В этой связи крайне важно понимать, кто именно выступает инициатором данных поправок, добавил спикер. Эксперты также напоминают, что новый порядок подготовки автоинструкторов требует тщательного анализа последствий для всей отрасли.

Проверено экспертом: Вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

