Учебник вместо руля: что готовят новые программы автошкол
С 1 марта 2026 года российские автошколы получат возможность частично перевести обучение в онлайн-формат. Такое решение закреплено в новых программах Минпросвещения, о которых пишет "Коммерсантъ".
Что именно изменится
-
Дистанционно можно будет проходить только теоретическую часть обучения.
-
Для этого автошколы будут использовать специализированные программы, которые автоматически фиксируют посещаемость и успеваемость учеников.
-
Практические занятия по-прежнему останутся исключительно очными.
Почему приняли такое решение
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила:
"Переход к дистанционному формату во многом связан с ростом популярности онлайн-обучения после пандемии коронавируса".
Таким образом, нововведения направлены на то, чтобы дать автошколам больше гибкости и удобства для студентов.
Очное обучение останется
Важно подчеркнуть: переход в онлайн не станет обязательным. Автошколы смогут по-прежнему обучать традиционно — в аудитории.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru