Учебник вместо руля: что готовят новые программы автошкол

С 1 марта 2026 года российские автошколы получат возможность частично перевести обучение в онлайн-формат. Такое решение закреплено в новых программах Минпросвещения, о которых пишет "Коммерсантъ".

Что именно изменится

Дистанционно можно будет проходить только теоретическую часть обучения .

Для этого автошколы будут использовать специализированные программы, которые автоматически фиксируют посещаемость и успеваемость учеников.

Практические занятия по-прежнему останутся исключительно очными.

Почему приняли такое решение

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила:

"Переход к дистанционному формату во многом связан с ростом популярности онлайн-обучения после пандемии коронавируса".

Таким образом, нововведения направлены на то, чтобы дать автошколам больше гибкости и удобства для студентов.

Очное обучение останется

Важно подчеркнуть: переход в онлайн не станет обязательным. Автошколы смогут по-прежнему обучать традиционно — в аудитории.