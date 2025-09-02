Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
учебный автомобиль
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:11

Учебник вместо руля: что готовят новые программы автошкол

Автошколы получат право на онлайн-обучение теории вождения с марта 2026 года

С 1 марта 2026 года российские автошколы получат возможность частично перевести обучение в онлайн-формат. Такое решение закреплено в новых программах Минпросвещения, о которых пишет "Коммерсантъ".

Что именно изменится

  • Дистанционно можно будет проходить только теоретическую часть обучения.

  • Для этого автошколы будут использовать специализированные программы, которые автоматически фиксируют посещаемость и успеваемость учеников.

  • Практические занятия по-прежнему останутся исключительно очными.

Почему приняли такое решение

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила:

"Переход к дистанционному формату во многом связан с ростом популярности онлайн-обучения после пандемии коронавируса".

Таким образом, нововведения направлены на то, чтобы дать автошколам больше гибкости и удобства для студентов.

Очное обучение останется

Важно подчеркнуть: переход в онлайн не станет обязательным. Автошколы смогут по-прежнему обучать традиционно — в аудитории.

Читайте также

Власти региона запретили взимать деньги за уроки из обязательной школьной программы 29.08.2025 в 4:11

Деньги в школе под контролем: когда платные услуги законны, а когда нет

Школы могут брать деньги с родителей, но только при соблюдении трёх условий. Какие занятия можно сделать платными, а за что платить нельзя?

Читать полностью » В Пензенской области туристический налог принёс 7,5 млн рублей в первый квартал 2025 года 29.08.2025 в 3:14

Туризм под налогом: отдыхающим в регионе уже выставили счёт

В Пензенской области впервые подсчитали поступления от туристического налога. Как он устроен и на что пойдут собранные миллионы?

Читать полностью » В Пензенской области перевозчиков штрафуют за грязные автобусы и троллейбусы 29.08.2025 в 2:44

Пассажиры требуют порядка: штрафы стали оружием против нечистоплотных перевозчиков

В Пензенской области перевозчиков начали штрафовать за грязные автобусы и троллейбусы. Как именно проверяют транспорт перед рейсами?

Читать полностью » Пензастат сообщил о снижении потребления сахара и хлеба в Пензенской области 28.08.2025 в 23:34

Минус сладкое, минус хлеб: пензяки резко меняют рацион

Жители Пензенской области стали есть меньше сладкого и хлеба, но больше овощей и яиц. Чем отличается рацион села и города?

Читать полностью » В Чебоксарах завершила работу первая в ПФО молодежная научная школа для музейных специалистов 28.08.2025 в 23:06

Цифровые технологии и гранты: как готовят новое поколение музейных ученых в Поволжье

В Чебоксарах успешно завершила работу первая в Приволжском федеральном округе Музейная молодежная научная школа, организованная Фондом развития Чувашского национального музея "Прокопий" при поддержке Фонда президентских грантов. Участниками уникальной образовательной программы стали двадцать молодых сотрудников музеев.

Читать полностью » Регионы Поволжья внедряют новый экспортный стандарт для увеличения несырьевого экспорта 27.08.2025 в 18:59

Цифровой прорыв: как Поволжье меняет правила игры на международных рынках

Приволжские регионы приступили к активному внедрению обновленного Регионального экспортного стандарта, разработанного Российским экспортным центром. Эта работа стала центральной темой окружного совещания в Чебоксарах, где представители всех 14 субъектов ПФО обсудили меры по достижению национальных целей по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта.

Читать полностью » Пензенская область обошла Мордовию, Саратовскую и Тамбовскую области по доле высоких зарплат 27.08.2025 в 6:01

Как Пензенская область выглядит на фоне соседей по уровню зарплат

В Пензе лишь каждый пятый зарабатывает выше средней по стране. Но на фоне соседей регион выглядит не так уж плохо.

Читать полностью » Роспотребнадзор сообщил о 954 случаях ОРВИ в регионе за неделю 26.08.2025 в 5:44

Гриппа нет, но вирусы атакуют: почему дети до 2 лет особенно уязвимы перед вирусами

В Пензе резко выросло число заболевших малышей: уровень ОРВИ у детей до двух лет увеличился более чем в полтора раза. Что происходит?

Читать полностью »

Новости
