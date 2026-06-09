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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:22

Новый экзамен в автошколах: будущих водителей заставят вспомнить советскую практику

Инициатива ввести в автошколах экзамен по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП является адаптацией советской практики, указал руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. В комментарии NewsInfo он поддержал необходимость обучения будущих водителей навыкам спасения.

Ранее сообщалось, что экзамен по навыкам первой помощи пострадавшим при ДТП может стать обязательным для всех курсантов автошкол. Речь идет о повышении уровня подготовки водителей к критическим ситуациям на дороге, при этом процесс сдачи испытаний планируют фиксировать на видео, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Стоит учитывать, что сдача на права может пойти по новым правилам, и дополнительная подготовка в этой сфере потребует пересмотра текущих стандартов.

Эксперт подчеркнул, что в первые минуты после аварии пострадавший часто остается один на один с бедой, пока медики следуют на место происшествия. При этом он считает важным не просто обучать формальным знаниям, а прививать конкретную практику, которая позволит избежать паники.

"Это не новый экзамен, а возвращение к старой практике Советского Союза, когда одним из обязательных элементов было оказание первой помощи: пользоваться аптечкой, делать искусственное дыхание, перевязку при переломах и так далее. Нужно, чтобы человек понимал, что ему нужно сделать в первые минуты после ДТП, чтоб не было паники, криков, ужаса, махания руками, а была конкретная помощь", — пояснил Крохмаль.

Специалист также высказался за ужесточение ответственности за неоказание помощи, отметив, что бездействие очевидцев, к сожалению, сегодня проходит безнаказанно. По мнению собеседника издания, существующие устаревшие мифы для водителей зачастую мешают осознанию серьезности таких ситуаций. В то же время эксперт выступил против введения традиционного экзамена по медицине, опасаясь роста коррупционных рисков и нецелесообразности оценки навыков, требующих специфических психофизиологических качеств.

"Практические занятия важны, я бы не стал оценивать на экзамене, как реанимируют пострадавшего, выжил он или не выжил. Здесь нужны навыки и практика. А экзамены это абсурд", — отметил эксперт.

В отрасли неоднократно поднимался вопрос о том, что стандартное обучение игнорирует критические дорожные риски. Многие эксперты согласны с тем, что единая таблица заставит автошколы пересмотреть подходы к подготовке, особенно если это касается спасения жизней. Кроме того, подчеркивается, что наличие цифровых инструментов порой лишь усложняет ситуацию — напомним, что электронные документы хороши не везде, и базовые знания водителя остаются главным ресурсом безопасности.

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Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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