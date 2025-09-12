Москва, Питер и Кавказ: как меняется стоимость водительских курсов по стране

Рост стоимости обучения в автошколах России за последние месяцы стал одной из самых обсуждаемых тем среди будущих водителей и экспертов рынка. За семь месяцев 2025 года средняя цена курса выросла более чем на 20%, и этот рост совпал с сокращением числа автошкол, особенно в крупных городах.

Сколько теперь стоит обучение

По данным аналитиков, базовый курс вождения для легковых автомобилей в июле 2025 года обходился россиянам в среднем в 44 153 рубля. Для сравнения: годом ранее эта сумма составляла 35 682 рубля. Если рассматривать период с января по июль, то среднее значение в текущем году составило 42 879 рублей.

В Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах цены стали рекордными: там за курс просят от 60 до 65 тысяч рублей. На противоположном полюсе оказались Приволжский и Северо-Кавказский округа, где подготовка водителей обходится в среднем от 16 до 24 тысяч.

Москва демонстрирует уровень около 46 700 рублей, Московская область — примерно 43 800 рублей. Санкт-Петербург оказался в числе самых дорогих городов: там курс обходится в среднем в 55 800 рублей.

Закрытие автошкол

Одновременно с подорожанием услуг фиксируется и уменьшение числа самих автошкол. По данным "Газета.Ru", в городах-миллионниках этот процесс особенно заметен. Причинами эксперты называют падение спроса, рост издержек и сложности с лицензированием.