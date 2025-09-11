В каких регионах ещё можно получить права без удара по кошельку

сегодня в 8:17

Тормоза предают без предупреждения: как ржавчина превращает поездку в риск

Почему даже на новых автомобилях тормозные диски быстро покрываются рыжим налетом и как правильно бороться с коррозией без вреда для безопасности?

сегодня в 7:26

Европейские автобренды на грани — привычные правила больше не работают

Европейский автопром на грани перемен: Китай рушит привычный баланс, электромобили ускоряют давление, а компании вынуждены искать новые стратегии.

сегодня в 7:14

Подержанные, но не побеждённые: эти модели живут дольше, чем кажется

Миллион рублей на машину — реальность или иллюзия? Собрали пять моделей с крепкими моторами, которые способны удивить надежностью.

сегодня в 6:33

Штраф за пешехода может превратиться в тюрьму: водителям стоит задуматься

Какие ситуации обязывают водителя уступить дорогу пешеходу, когда штраф можно оспорить и как работает скидка на оплату — все нюансы ПДД 2025 года.

сегодня в 6:25

Автовладельцы в шоке: средство из кухни растворяет клей на стекле

Снять тонировку со стёкол — задача не из лёгких. Разбираем три безопасных способа и советы по удалению клея, чтобы сохранить стёкла в идеальном состоянии.

сегодня в 6:10

Тайный опцион: как корейцы могут вернуть российский актив за миллиарды

Hyundai рассматривает возможность вернуть завод в Петербурге, но политические и финансовые барьеры делают этот шаг крайне непростым.

сегодня в 5:01

Заряд кончился: рынок электрокаров в России стремительно умирает

Россияне стали покупать меньше электромобилей. Почему спрос резко упал, какова роль государства и вернется ли интерес к "электричкам"?

сегодня в 4:57

Белорусские машины готовят прорыв: таксопарки России могут резко измениться

Россия и Беларусь обсуждают новые формы сотрудничества: белорусские автомобили могут пополнить таксопарки, но за этой идеей скрывается больше, чем кажется.

