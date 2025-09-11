В каких регионах ещё можно получить права без удара по кошельку
С начала 2025 года стоимость обучения в российских автошколах выросла на 20%. Такие данные приводит издание "Бизнес-секреты", на которое ссылается "Газета.Ru".
Средние цены
В июле средний ценник базового курса вождения достиг 44 153 рублей. Для сравнения:
за последние полгода цена держалась на уровне 42 879 рублей,
год назад обучение обходилось в среднем в 35 682 рубля.
Где дороже всего
Самые высокие расценки на курсы наблюдаются в:
Северо-Западном ФО — от 60 тыс. рублей,
Дальневосточном ФО — до 65 тыс. рублей.
Самые доступные цены фиксируются в:
Приволжском ФО,
Северо-Кавказском ФО,
где обучение стоит от 16 до 24 тыс. рублей.
Москва и регионы
Москва — 46,7 тыс. рублей,
Подмосковье — 43,8 тыс. рублей,
Санкт-Петербург — 55,8 тыс. рублей.
