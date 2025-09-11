Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Запрет на вождение в неудобной обуви
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:29

В каких регионах ещё можно получить права без удара по кошельку

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года

С начала 2025 года стоимость обучения в российских автошколах выросла на 20%. Такие данные приводит издание "Бизнес-секреты", на которое ссылается "Газета.Ru".

Средние цены

В июле средний ценник базового курса вождения достиг 44 153 рублей. Для сравнения:

  • за последние полгода цена держалась на уровне 42 879 рублей,

  • год назад обучение обходилось в среднем в 35 682 рубля.

Где дороже всего

Самые высокие расценки на курсы наблюдаются в:

  • Северо-Западном ФО — от 60 тыс. рублей,

  • Дальневосточном ФО — до 65 тыс. рублей.

Самые доступные цены фиксируются в:

  • Приволжском ФО,

  • Северо-Кавказском ФО,
    где обучение стоит от 16 до 24 тыс. рублей.

Москва и регионы

  • Москва — 46,7 тыс. рублей,

  • Подмосковье — 43,8 тыс. рублей,

  • Санкт-Петербург — 55,8 тыс. рублей.

