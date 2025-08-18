Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка переключает передачу
Девушка переключает передачу
© Freepik by Drazen Zigic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:57

Каблуки, сланцы и даже валенки: в России предложили неожиданный запрет для водителей

В России предложили запрет каблуков и сланцев за рулём по примеру Европы

Можно ли лишиться права водить автомобиль только из-за обуви? Этот вопрос сегодня активно обсуждают в нашей стране. Поводом стала инициатива в рамках проекта "20 идей по развитию России", где рассматриваются зарубежные практики повышения безопасности на дорогах. Эксперты не исключают, что в будущем водителей могут обязать отказаться от каблуков, сланцев или даже валенок за рулём.

Европейский опыт: строгие, но действенные меры

В Испании, например, уже действует целый набор ограничений. Там запрещено садиться за руль в неудобной обуви или вовсе без неё, а также в купальнике или топлес. Нарушение правил грозит штрафом от 80 до 200 евро (примерно 7,4-18,5 тысяч рублей). Причём санкции могут коснуться и пассажира: если он мешает управлению — например, положив ноги на панель приборов. По словам местных властей, такие меры действительно помогли снизить количество ДТП.

Великобритания тоже уделяет большое внимание этому вопросу. За неудобную обувь водителю грозит наказание в размере 100 фунтов стерлингов (около 10,7 тысяч рублей). Но если докажут, что именно она стала причиной аварии, штраф может увеличиться до 5 тысяч фунтов (около 540 тысяч рублей).

Во Франции к перечню ограничений добавили запрет на использование обуви, которая затрудняет нажатие педалей — это сланцы или модели без задника. Штраф здесь составляет 90 евро (8,3 тысячи рублей). Кроме того, французские власти пошли дальше: водителям запрещено наносить макияж, принимать пищу или пользоваться наушниками за рулём. Нарушение влечёт наказание в 75-135 евро (7-12,5 тысяч рублей). Интересный факт — в ряде городов Франции полиция также штрафует за слишком громкую музыку в машине, если она мешает водителю реагировать на дорожную обстановку.

Россия: пока только обсуждения

В нашей стране подобных ограничений пока нет. Однако автоэксперты уверены, что меры, аналогичные европейским, помогут снизить число аварий. В частности, обсуждаются инициативы, связанные с запретом на использование наушников, нанесение макияжа или приём пищи за рулём. Также поднимается вопрос об обуви, которая может мешать безопасному управлению автомобилем.

