Проверка документов на дороге
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:17

11 диагнозов против руля: что скрывает обновлённый список ограничений

Новый список заболеваний для водителей вступил в силу: среди них психрасстройства и нарушения зрения — Минздрав

С 1 сентября в России начал действовать обновлённый перечень заболеваний, при которых садиться за руль запрещено. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Какие болезни попали в список

Перечень включает 11 пунктов, среди которых:

  • психические расстройства,

  • общие нарушения психологического развития (в том числе аутизм, синдромы Ретта и Аспергера),

  • аномалии цветового зрения — например, неполная цветовая слепота или искажённое восприятие красного и зелёного цветов.

Что изменится в будущем

Новые правила связаны с повышением безопасности на дорогах. Но ещё важнее грядущие нововведения:

  • С марта 2027 года у Госавтоинспекции появится доступ к медицинским данным водителей.

  • Если врач выявит заболевание из перечня, водитель может быть временно лишён права управления автомобилем без дополнительной проверки.

Почему это важно

Изменения касаются не только людей с тяжёлыми диагнозами, но и тех, кто даже не подозревает о проблемах со зрением. Таким образом государство пытается снизить риск аварий, связанных с состоянием здоровья водителей.

