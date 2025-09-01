11 диагнозов против руля: что скрывает обновлённый список ограничений
С 1 сентября в России начал действовать обновлённый перечень заболеваний, при которых садиться за руль запрещено. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.
Какие болезни попали в список
Перечень включает 11 пунктов, среди которых:
-
психические расстройства,
-
общие нарушения психологического развития (в том числе аутизм, синдромы Ретта и Аспергера),
-
аномалии цветового зрения — например, неполная цветовая слепота или искажённое восприятие красного и зелёного цветов.
Что изменится в будущем
Новые правила связаны с повышением безопасности на дорогах. Но ещё важнее грядущие нововведения:
-
С марта 2027 года у Госавтоинспекции появится доступ к медицинским данным водителей.
-
Если врач выявит заболевание из перечня, водитель может быть временно лишён права управления автомобилем без дополнительной проверки.
Почему это важно
Изменения касаются не только людей с тяжёлыми диагнозами, но и тех, кто даже не подозревает о проблемах со зрением. Таким образом государство пытается снизить риск аварий, связанных с состоянием здоровья водителей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru