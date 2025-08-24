Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка переключает передачу
Девушка переключает передачу
© Freepik by Drazen Zigic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:11

Новые болезни против прав: кого с 1 сентября не пустят за руль

Автоюрист объяснил, какие новые заболевания лишат права управлять автомобилем с сентября

Запретить человеку садиться за руль могут не только из-за серьёзных нарушений зрения, но и при диагнозах, которые ещё недавно не фигурировали в официальных документах. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила: правительство расширило перечень заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем.

Автоюрист Николай Попов объясняет, что речь идёт о документе, утверждённом весной.

"В апреле этого года правительство утвердило обновленный перечень, и он вступит в силу с первым днем осени, — отметил эксперт. — Список обновили, ориентируясь на Международную классификацию болезней. Туда, в частности, вошли общие расстройства психологического развития. А такую редкую генетическую болезнь, как ахроматопсия, то есть отсутствие цветного зрения, заменили на аномалии цветового зрения".

Цветовое зрение и споры врачей

Наибольший резонанс вызвала именно замена диагноза ахроматопсии на более распространённые аномалии цветового восприятия. Ахроматопсией страдает примерно один человек из 30 тысяч. А вот дальтонизм встречается куда чаще: каждый двенадцатый мужчина и каждая двухсотая женщина не различают определённые цвета.

Возникает вопрос: действительно ли водитель с таким нарушением становится опасным на дороге? Например, способен ли дальтоник адекватно реагировать на сигналы светофора? Ответ на это пока не однозначен.

"Пока есть комментарии, что вопрос будет решаться на усмотрение врача, — уточняет Попов. — А там, где есть допущение субъективной оценки, всегда найдется место для злоупотреблений".

Новые диагнозы в списке

Кроме нарушений зрения, ограничения коснулись и психиатрических диагнозов. В перечень включены:

  • умственная отсталость,

  • расстройства личности и поведения во взрослом возрасте,

  • расстройства настроения, включая аффективные,

  • общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм,

  • эпилепсия,

  • бинокулярная слепота и другие болезни.

