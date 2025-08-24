Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автоавария
Автоавария
© Designed by Freepik by rorozoa is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:15

Что скрывают опытные водители: мифы, которые могут стоить вам жизни

Статистика ДТП: как распространённые заблуждения о вождении влияют на безопасность

Задумывались ли вы, почему начинающие водители часто попадают в неприятные ситуации на дороге? Оказавшись за рулем после автошколы и следуя сомнительным советам из Интернета, новички забывают о том, что дорожные условия могут сильно отличаться. В интервью автоинструктор разоблачает распространенные мифы, которые могут стать причиной аварий.

Повороты на скорости: правда или миф?

Многие опытные водители уверены, что входить в поворот на скорости — это правильный подход. Это действительно может быть верно для затяжных поворотов на скоростных трассах. Однако, если вы используете тормоза, это может привести к неконтролируемому заносу. С другой стороны, слишком высокая скорость может привести к вылету с дороги. Важно помнить, что скорость должна соответствовать условиям.

Еще один миф — необходимость ездить только с закрытыми окнами. В жару это может вызвать дискомфорт, а постоянная работа кондиционера может привести к простудам. На современных автомобилях нет проблем с открытыми окнами, даже на высокой скорости. Это особенно актуально для старых моделей, таких как Волги или Жигули, которые могут раскачиваться на боковом ветре.

Следование за большегрузами: экономия или риск?

Многие новички предпочитают двигаться за большегрузными автомобилями, полагая, что это поможет снизить расход топлива и избежать ослепления от встречных фар. Однако, находясь за таким транспортом, водители теряют из виду дорожную обстановку. Это может привести к пропуску нужного поворота или, что еще хуже, к аварии. Если вы решили следовать за большегрузом, обязательно держитесь на безопасном расстоянии и старайтесь находиться за легковым автомобилем.

Вождение — это не только следование правилам, но и умение адаптироваться к меняющимся условиям. Не забывайте, что советы опытных водителей не всегда безопасны. Будьте внимательны на дороге и не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то вызывает сомнения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперт Ладушкин предупредил о бесполезных курсах экстремального вождения вчера в 16:21

Курсы экстремального вождения обещают научить спасаться из заноса — но чему учат на самом деле

Многие курсы экстремального вождения оказываются «пустышками». Как распознать полезное обучение и чему действительно стоит учиться на дороге?

Читать полностью » Bentley стала лидером рынка подержанных люксовых машин в России в июле 2025 года вчера в 15:16

Когда премиум дешевеет — спрос растёт: россияне бросились за подержанными люксовыми авто

В России стремительно растёт рынок люксовых подержанных авто: Bentley занимает 40% продаж, а спрос на Rolls-Royce и Lamborghini не падает.

Читать полностью » Автоюрист объяснил, какие новые заболевания лишат права управлять автомобилем с сентября вчера в 14:11

Новые болезни против прав: кого с 1 сентября не пустят за руль

С 1 сентября в России обновят список болезней, из-за которых запретят садиться за руль. В него вошли дальтонизм, аутизм и психические расстройства.

Читать полностью » КАМАЗ делает ставку на автобусы и электробусы после падения рынка грузовой техники вчера в 13:01

Долги КАМАЗа достигли 220 млрд: сможет ли автогигант удержаться на плаву

Долги КАМАЗа достигли 220 млрд рублей, компания ушла в убыток и приостановила проекты. Спасением может стать контракт на поставку электробусов.

Читать полностью » Infiniti QX65 дебютирует с полным приводом и 9-ступенчатым автоматом вчера в 12:01

Купе-кроссовер с прошлым в ДНК: QX65 намекает на легендарный FX

Infiniti представила QX65 — купе-кроссовер с дизайном в духе легендарного FX и турбомотором на 272 л.с. Интерьер пока держат в секрете.

Читать полностью » В Китае готовят к запуску Nissan N6 — более компактный аналог электроседана N7 вчера в 11:01

В мире кризис, а в Китае рекорд: Nissan нашёл спасение в партнёрстве

Вслед за успешным электроседаном N7 Nissan выводит в Китае гибридный седан N6 — компактнее, но похожий внешне. Продажи стартуют в конце года.

Читать полностью » Стоимость Lamborghini Fenomeno превысит 3 млн евро за каждый экземпляр вчера в 10:01

Фары из 1990-х и аэродинамика XXI века: Fenomeno соединяет эпохи

Lamborghini представила Fenomeno — суперкар в 29 экземплярах с мощностью 1065 л.с. и дизайном в духе 1990-х. Цена — от 3 млн евро.

Читать полностью » МВД предупредило о новых схемах мошенничества при покупке автомобилей онлайн вчера в 9:33

Счастье на колёсах или потеря миллионов: как работает новая афера с машинами

Мошенники маскируются под продавцов авто на популярных площадках, выставляют низкие цены и обещают доставку "до порога". МВД раскрывает детали схемы.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Бразильский дизайнер объяснил искажения на Туринской плащанице эффектом маски Агамемнона
Спорт и фитнес

Тренер назвала топ-5 упражнений против целлюлита и дополнительные методы ухода
Еда

Профессор Джон Бакли: яйца не повышают холестерин при сбалансированной диете
Туризм

Власти Кубы усилили меры безопасности для туристов в сезон ураганов
Питомцы

Дешёвые корма на основе кукурузы и сои вредны для животных
Красота и здоровье

Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха
Красота и здоровье

Витамин D признан ключевым для здоровья женщин старше 60 лет
Наука и технологии

Учёные обнаружили в норвежской пещере кости белых медведей, моржей и китов возрастом 75 000 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru