Ауди А8 пересекает стоп-линию на светофоре
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:01

Маленькая привычка, большой крах: 7 способов самому устроить себе аварию

Инспекторы ГАИ перечислили основные ошибки водителей со стажем

Что отличает действительно опытного водителя от самоуверенного? Часто не мастерство, а умение избегать ошибок, которые кажутся мелочью, но на деле способны обернуться аварией и штрафами. Представитель ГАИ рассказал о семи наиболее опасных привычках бывалых автомобилистов, и некоторые из них наверняка покажутся вам знакомыми.

Смартфон — враг за рулём

Первое, что выделяют инспекторы, — это использование телефона во время движения. Даже короткий взгляд на экран снижает концентрацию и отвлекает от дороги. И если для новичков такой запрет кажется очевидным, то у опытных водителей он часто вызывает пренебрежение. Однако статистика ДТП подтверждает: звонок или сообщение могут стоить слишком дорого.

Дистанция, которую недооценивают

Нередко водители уверены, что чувствуют габариты автомобиля и умеют "держать хвост". Но именно неверная оценка дистанции становится причиной столкновений. Опасность особенно велика при обгонах: впереди идущее авто может резко затормозить, и даже при отсутствии встречного транспорта манёвр обернётся аварией.

Разметка не всегда подскажет

Ориентироваться только на разметку — ещё одна ошибка. Дорожные линии могут быть стёрты, а привычка "рисковать там, где всегда обгонял" приводит к трагедиям. Важно помнить, что манёвр категорически запрещён:

  • за 100 метров до железнодорожного переезда,

  • перед пешеходным переходом,

  • на вершине холма,

  • при ограниченной видимости.

Нарушение этих правил грозит не только штрафом до пяти тысяч рублей, но и лишением прав.

Поворот — испытание для подвески

Опытные водители часто сбрасывают скорость слишком поздно, входя в поворот на высокой скорости. Это чревато не только вылетом с дороги, но и повреждением подвески — в первую очередь шаровых опор. Ремонт после такого манёвра обойдётся дороже, чем осторожность.

Скорость выше допустимой

Привычка превышать лимит на "несущественные" 20 км/ч — одна из самых коварных. Формально наказания нет, но при экстренном торможении именно эти километры могут стать критическими. Увеличенный тормозной путь сокращает шанс избежать столкновения.

Ремень — не для галочки

Многие уверенные водители считают, что на короткой дистанции или при малой скорости ремень безопасности не нужен. Но статистика говорит обратное: даже при столкновении на 30 км/ч ремень может спасти жизнь. "Ремень — это не формальность, а вопрос выживания", — напоминает инспектор.

Чистые фары — чистая видимость

Пожалуй, самая недооценённая ошибка — езда с грязными фарами и лобовым стеклом. Видимость ухудшается не сразу, и водитель привыкает к "туману" перед глазами. Но в тёмное время суток или при дожде это превращается в смертельно опасный фактор.

