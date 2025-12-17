Лишился пальца — лишился механики: Верховный суд поставил точку в споре водителей

Ограничения по здоровью при допуске к вождению продолжают вызывать споры даже на уровне высшей судебной инстанции. Очередное дело показало, что формальные медицинские критерии могут перевесить индивидуальный водительский опыт и многолетний стаж. Об этом сообщает агентство пресс-служба Верховного суда.

Суть спора и позиция заявителя

Верховный суд РФ рассмотрел административный иск водителя Алексея Колесова, который лишился большого пальца на правой руке, но продолжал управлять автомобилем с ручной коробкой передач. Заявитель указал, что анатомическая особенность не мешала ему безопасно водить машину и никогда не приводила к аварийным ситуациям.

Колесов настаивал, что запрет, введённый в апреле, противоречит ранее действовавшим нормам. По его словам, ни Правила дорожного движения, вступившие в силу в 1994 году, ни выданное ему водительское удостоверение не содержали прямого ограничения на управление автомобилем с "механикой" для лиц с подобной травмой.

Отдельно истец подчеркивал, что оспариваемая норма не учитывает индивидуальные навыки, безаварийный стаж и реальный опыт конкретного водителя. Фактически она вынуждает использовать транспортное средство исключительно с автоматической коробкой передач, независимо от уровня подготовки.

Аргументы Минздрава и медицинские риски

Представитель Минздрава Александр Шустов просил суд отказать в удовлетворении иска, указав на потенциальную опасность такого вождения. По его словам, при длительной поездке накапливается усталость в руке и компенсирующих мышцах, что снижает надёжность управления транспортным средством.

Особое внимание было уделено манёврам с использованием торможения двигателем. Для автомобилей с механической коробкой передач требуется активное участие руки при переключении передач, а отсутствие большого пальца, обеспечивающего сильный хват, не гарантирует стабильность действий водителя.

"Действующее ограничение "только с автоматической коробкой передач" исключает риск ДТП", — отметил представитель Минздрава Александр Шустов.

Решение суда и правовые последствия

Суд также учёл, что оспариваемый акт не вводит санкций для водителей, получивших права ранее, однако требует прохождения медицинского освидетельствования при их замене. В таких случаях в новых документах фиксируется разрешение на управление только автомобилями с автоматической трансмиссией.

Минздрав указал, что в законодательстве разграничены понятия медицинских противопоказаний, показаний и ограничений. Эти механизмы, по мнению ведомства, направлены на превентивную защиту жизни и здоровья всех участников дорожного движения, а не на оценку прошлых заслуг конкретного водителя.